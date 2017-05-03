Опасность схода лавин сохраняется в горах Алматинской и Южно-Казахстанской областей
3 мая 2017, 13:39
Наибольшая опасность ожидается при выпадении осадков на фоне интенсивной оттепели.
По данным опорных метеостанций большинства горных регионов Казахстана снежный покров стаял, но все еще сохраняется в высокогорных регионах юга и юго-востока республики. Информация о снежном покрове поступает только с высокогорных станций в Илейском Алатау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на синоптиков Казгидромета.
В связи большой высотой снежного покрова (80-170 см) в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей (в высотной зоне выше 2600 метров) в период 3-31 мая сохраняется возможность схода снежных лавин.
Наибольшая опасность ожидается при выпадении осадков на фоне интенсивной оттепели. Не рекомендуется проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в высокогорной зоне в этот период
Будьте осторожны в горах.
Фото: Задумка
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