В Жамбылской области проведено заседание Регионального совета Палаты предпринимателей

В Жамбылской области проведено расширенное заседание Регионального совета Палаты предпринимателей с участием Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Т.Кулибаева, передает пресс-служба акима области.

На встрече приняли участие аким Жамбылской области К.Кокрекбаев руководство Правления НПП РК «Атамекен», заместители акима области, руководители государственных управлений, финансовых и правоохранительных органов, руководитель ТОО «Казфосфат», члены Регионального совета, а также предприниматели региона.

На заседании Регионального совета предпринимателей были обсуждены проблемы и перспективные направления поддержки регионального бизнеса.

-По каждому региону мы составляем список предприятий добросовестных товаропроизводителей, их мы будем поддерживать при проведении государственных закупок и при закупках квазигосударственного сектора. Мы должны использовать этот список и при закупках Нацкомпаний. В этом вопросе не обойтись без поддержки акимата, необходима полноценная поддержка и диалог,- сказал Т. Кулибаев.

О развитии предпринимательства в регионе рассказал глава региона К.Кокрекбаев.

- В 2016 году краткосрочный индикатор ВРП области по объемам продукции в базовых отраслях экономики составил 103,4%. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций в основной капитал увеличился на 6,2%. Объем внешнеторгового оборота вырос на 4,2%. В целях улучшения инвестиционного климата в регионе в этом году создан Центр обслуживания инвесторов и предпринимателей региона. Благодаря проводимой работе удалось значительно улучшить положение бизнеса, что положительно отразилось на росте количества субъектов МСБ. На сегодня количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 6%, - подчеркнул К.Кокрекбаев.

В ходе встречи были озвучены ключевые барьеры в регионе для бизнеса - доступ к финансовым ресурсам, проблемы со сбытом продукции, доступ к инфраструктуре и нехватка квалифицированных специалистов.

По итогам заседания предпринимателями заданы интересующие вопросы, решение которых были взяты на контроль.

Также в рамках визита Т.Кулибаев посетил Таразский филиал ТОО «Казфосфат» завод «Минеральные удобрения». Мощность химического завода по производству азотно-фосфорных удобрений и серной кислоты составляет 852 тыс. тонн в год. Презентация данного проекта состоялась в декабре 2016 года во время Телемоста с участием Главы государства.