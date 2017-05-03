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За навязывание дорогостоящих лекарств медиков и аптекарей в РК будут наказывать

 

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова осенью текущего года в Парламент ими будет внесен законопроект, нормами которого устанавливается ответственность медработников за неэтичное продвижение лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это нормы, касающиеся этического продвижения лекарств. Мы наряду с другими нормами, касающимися регулирования лекарственного обеспечения, в том числе, фиксации цен на лекарства в рознице, разработали и планируем осенью внести в Парламент поправки. Это для того, чтобы законодательно закрепить ответственность медработников, не только врачей, но и в первую очередь фармацевтических работников за неэтичное продвижение лекарств, когда дорогостоящие, брендовые препараты предлагаются в первую очередь», - сказал он в кулуарах Мажилиса Парламента РК, добавив при том, что планируется предусмотреть только административное наказание.

По его словам, контролировать соблюдение этих норм будут сотрудники двух комитетом Министерства.

«Для этого у нас есть соответствующие контрольно-надзорные функции, установленные законом - комитет фармации, а также комитет охраны общественного здоровья, в функции которых входит контроль за соблюдением законодательством, это, в первую очередь, по жалобам пациентов. Мы на данный момент прорабатываем национальную лекарственную политику», - уточнил глава ведомства.

 

Ксения Давыдова

 

3 мая 2017, 13:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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