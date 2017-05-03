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Школьник умер на уроке физкультуры в Кокшетау

3 мая 2017, 13:44

15-летний мальчик был здоров, на учете у врачей не числился.

В Кокшетау восьмиклассник внезапно скончался на уроке физкультуры, сообщает Today.kz.

"С утра он был в хорошем настроении, на здоровье не жаловался. А во время разминки на уроке физкультуры, примерно в 10 утра, ему вдруг стало плохо. Он стал заваливаться на стену, потом упал и потерял сознание, у него шла пена изо рта", - рассказала директор школы Гульнара Абдыкасымова.

По ее словам, школьный медработник и учитель физкультуры оказывали первую реанимационную помощь.

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