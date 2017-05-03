Вандалы разрыли могилу на одном из кладбищ Алматы
3 мая 2017, 13:55
Оперативники уже проверили несколько возможных версий, но пока ни одна из них не получила подтверждения.
21-летняя Диана Иванова скончалась скоропостижно: ее буквально за несколько месяцев убил рак. Для родных и близких это стало настоящей трагедией, а ее супруг остался с двухлетним ребенком на руках.
Похоронили девушку на центральном кладбище Алматы. Через несколько дней, в Международный женский день 8 марта, родители мужа Дианы решили посетить могилу. То, что они увидели, повергло их в шок, пишет "Дорожный патруль".
-Это было 8 марта около двух часов дня. Мы подошли к могиле и увидели, что она вся раскопана. Венки в стороне лежали, но крест стоял. Вызвали охрану, - рассказывает свёкр Дианы Сергей Иванов.
-А когда увидели все, гроб как был?..
-Он сначала был прикопан. Когда охрану вызвали, стали чуть подкапывать, полотенце вылезло, которым накрывают тело. Иконка, которая в руках была, тоже лежала.
-А охрана что сказала, когда сюда пришла?
-Говорят, за 8 лет первый раз такое.
-Вы о чем подумали? Какие есть предположения?
-Мы подумали.., гроб был разбит в том месте, где руки. Подумали, что искали золото и другие драгоценности. Естественно, совершенно шокированные произошедшим люди тут же обратились в полицию. На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа УВД Жетысуского района Алматы, однако первоначальные мероприятия результатов не дали.
После нескольких дней кропотливой работы стало понятно, что ни местные могильщики, ни подучетный контингент, к которому относятся лица БОМЖ, пьющие и ранее судимые, к произошедшему непричастны.
Так же оперативниками были отработаны еще несколько версий, но пока ни одна из них подтверждения не получила. Кстати, после этого случая полицейские наряды, в том числе и пешие, взяли территорию Центрального кладбища под усиленный контроль, чтобы не допустить возможного повторения ситуации. Проверка новых версий, появившихся в процессе расследования этого вопиющего случая, продолжается.
–В настоящее время данное преступление расследуется сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Жетысуского района. Создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники Управления криминальной полиции ДВД города Алматы. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, которые помогут установить как очевидцев, так и лиц, причастных к данному преступлению. В настоящий момент мы не пренебрегаем какой-либо помощью со стороны общественности и призываем граждан, которым известны любые детали, либо они стали очевидцами преступления, незамедлительно связаться с сотрудниками полиции по телефонам в Алматы: 254-49-01 и 254-49-02, - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Фото и видео: patrul.kz
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