Вандалы разрыли могилу на одном из кладбищ Алматы

Оперативники уже проверили несколько возможных версий, но пока ни одна из них не получила подтверждения.

21-летняя Диана Иванова скончалась скоропостижно: ее буквально за несколько месяцев убил рак. Для родных и близких это стало настоящей трагедией, а ее супруг остался с двухлетним ребенком на руках.





Похоронили девушку на центральном кладбище Алматы. Через несколько дней, в Международный женский день 8 марта, родители мужа Дианы решили посетить могилу. То, что они увидели, повергло их в шок, пишет "Дорожный патруль"





-Это было 8 марта около двух часов дня. Мы подошли к могиле и увидели, что она вся раскопана. Венки в стороне лежали, но крест стоял. Вызвали охрану, - рассказывает свёкр Дианы Сергей Иванов.





-А когда увидели все, гроб как был?..





-Он сначала был прикопан. Когда охрану вызвали, стали чуть подкапывать, полотенце вылезло, которым накрывают тело. Иконка, которая в руках была, тоже лежала.





-А охрана что сказала, когда сюда пришла?





-Говорят, за 8 лет первый раз такое.





-Вы о чем подумали? Какие есть предположения?





-Мы подумали.., гроб был разбит в том месте, где руки. Подумали, что искали золото и другие драгоценности. Естественно, совершенно шокированные произошедшим люди тут же обратились в полицию. На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа УВД Жетысуского района Алматы, однако первоначальные мероприятия результатов не дали.





После нескольких дней кропотливой работы стало понятно, что ни местные могильщики, ни подучетный контингент, к которому относятся лица БОМЖ, пьющие и ранее судимые, к произошедшему непричастны.





Так же оперативниками были отработаны еще несколько версий, но пока ни одна из них подтверждения не получила. Кстати, после этого случая полицейские наряды, в том числе и пешие, взяли территорию Центрального кладбища под усиленный контроль, чтобы не допустить возможного повторения ситуации. Проверка новых версий, появившихся в процессе расследования этого вопиющего случая, продолжается.





–В настоящее время данное преступление расследуется сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Жетысуского района. Создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники Управления криминальной полиции ДВД города Алматы. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, которые помогут установить как очевидцев, так и лиц, причастных к данному преступлению. В настоящий момент мы не пренебрегаем какой-либо помощью со стороны общественности и призываем граждан, которым известны любые детали, либо они стали очевидцами преступления, незамедлительно связаться с сотрудниками полиции по телефонам в Алматы: 254-49-01 и 254-49-02, - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.







