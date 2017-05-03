Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вандалы разрыли могилу на одном из кладбищ Алматы

3 мая 2017, 13:55

Оперативники уже проверили несколько возможных версий, но пока ни одна из них не получила подтверждения.

21-летняя Диана Иванова скончалась скоропостижно: ее буквально за несколько месяцев убил рак. Для родных и близких это стало настоящей трагедией, а ее супруг остался с двухлетним ребенком на руках.

Похоронили девушку на центральном кладбище Алматы. Через несколько дней, в Международный женский день 8 марта, родители мужа Дианы решили посетить могилу. То, что они увидели, повергло их в шок, пишет "Дорожный патруль".

-Это было 8 марта около двух часов дня. Мы подошли к могиле и увидели, что она вся раскопана. Венки в стороне лежали, но крест стоял. Вызвали охрану, - рассказывает свёкр Дианы Сергей Иванов.

-А когда увидели все, гроб как был?..

-Он сначала был прикопан. Когда охрану вызвали, стали чуть подкапывать, полотенце вылезло, которым накрывают тело. Иконка, которая в руках была, тоже лежала.

-А охрана что сказала, когда сюда пришла?

-Говорят, за 8 лет первый раз такое.

-Вы о чем подумали? Какие есть предположения?

-Мы подумали.., гроб был разбит в том месте, где руки. Подумали, что искали золото и другие драгоценности. Естественно, совершенно шокированные произошедшим люди тут же обратились в полицию. На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа УВД Жетысуского района Алматы, однако первоначальные мероприятия результатов не дали.

После нескольких дней кропотливой работы стало понятно, что ни местные могильщики, ни подучетный контингент, к которому относятся лица БОМЖ, пьющие и ранее судимые, к произошедшему непричастны.

Так же оперативниками были отработаны еще несколько версий, но пока ни одна из них подтверждения не получила. Кстати, после этого случая полицейские наряды, в том числе и пешие, взяли территорию Центрального кладбища под усиленный контроль, чтобы не допустить возможного повторения ситуации. Проверка новых версий, появившихся в процессе расследования этого вопиющего случая, продолжается.

–В настоящее время данное преступление расследуется сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Жетысуского района. Создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники Управления криминальной полиции ДВД города Алматы. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, которые помогут установить как очевидцев, так и лиц, причастных к данному преступлению. В настоящий момент мы не пренебрегаем какой-либо помощью со стороны общественности и призываем граждан, которым известны любые детали, либо они стали очевидцами преступления, незамедлительно связаться с сотрудниками полиции по телефонам в Алматы: 254-49-01 и 254-49-02, - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.


Фото и видео: patrul.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...