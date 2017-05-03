Арсенал оружия нашли оперативники в доме жителя ЮКО, вымогавшего деньги у бизнесмена

В ЮКО полицейские задержали 54-летнего мужчину за вымогательство крупной суммы денег, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО обратился предприниматель с заявлением о том, что некий мужчина вымогает у него 1 млн долларов за то, чтобы оставить его бизнес в покое.





Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДВД ЮКО с поличным, при получении денег в сумме более 9 миллионов тенге, задержали подозреваемого, 1963 г.р. При проведении обыска в доме задержанного оперативники обнаружили и изъяли 9 единиц огнестрельного, травматического и пневматического оружия, а также около тысячи патронов разного калибра.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 194 ч. 4 «Вымогательство» и 287 ч.2 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Вещественные доказательства изъяты. Постановлением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.





В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.