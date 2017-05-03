В суде раскрыли еще одну преступную схему Аблязова по покупке земель в Подмосковье

Эпизод о выдаче многомиллиардного кредита оффшорной компании якобы для покупки земельных участков в Московской области рассмотрен в ходе очередного судебного заседания по делу Мухтара Аблязова. Этот заем, как и многие другие, не был погашен, выданные деньги, по данным следствия, были потрачены Аблязовым на личные нужды, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил представитель БТА Банка Темирлан Ныгметов, в 2008 году по указанию Аблязова была зарегистрирована компания-однодневка «Bervich Holding Sarl». Примечательно, что юридическим адресом большинства компаний-нерезидентов являлись Виргинские острова. Как установило следствие, документы оффшорной компании были подготовлены сотрудниками специально созданного отдела - УКБ №6, который полностью подчинялся Аблязову.

Через некоторое время кредитный комитет БТА Банка беспрепятственно одобрил кредитную заявку «Bervich Holding Sarl». Целью указывалось финансирование строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области Российской Федерации. Установленный лимит финансирования составил 250 миллионов долларов.

При этом членов кредитного комитета не смутил тот факт, что заемщик не имел залогового имущества, кредитной истории, у него отсутствовал опыт в кредитуемой сфере. Более того, нелогичным кажется намерение компании с Виргинских островов профинансировать строительство поселка в Подмосковье. Однако, несмотря на очевидные вещи, кредитная заявка была одобрена.

Из зачитанных показаний свидетелей стало известно, что кредитный отдел контролировался напрямую Аблязовым, поэтому у его сотрудников никогда не возникало вопросов при рассмотрении заявок на получение многомиллионных кредитов. Также никто из членов кредитного комитета никогда не контактировал с представителем заемщика в лице менеджера некоего господина Manacor из Люксембурга. Следствие полагает, что данных лиц вовсе не существует.

Далее Темирлан Ныгметов сообщил, что после всех формальных процедур одобрения кредита на счет компании «Bervich Holding Sarl» в несколько траншей было перечислено порядка 230 миллионов долларов, которые впоследствии были обналичены и потрачены Аблязовым в личных нуждах.

По аналогичной схеме через оффшорную компанию «Highbond Associates LTD» Аблязов похитил еще более 110 миллионов долларов США. Единственным отличием от предыдущего эпизода было то, что кредит был выдан для финансирования компании ЗАО «Русская недвижимость» с целью выкупа земельных участков в Домодедовском районе Московской области РФ. Другими словами, при оформлении кредитных заявок сотрудники БТА Банка меняли только расположение земельных участков и суммы займов.