"Мисс Весну-2017" выбрали в женской колонии Атырау

За звание самой обаятельной и привлекательной боролись пять подсудимых.

Ежегодный конкурс красоты под названием «Мисс Весна – 2017» прошел в учреждении УГ-157/11 - единственной женской колонии на весь Западный Казахстан. Подсудимые отстаивали честь своих отрядов в нескольких турах - танцевальном, вокальном, декоративно-прикладном и эстрадном , передает портал , передает портал "Мой город"





За звание самой красивой, артистичной и талантливой боролись 5 конкурсанток. Интрига сохранялась до самого конца состязания, однако жюри из числа сотрудников колонии всё же выбрало самую обаятельную и привлекательную.









Право носить корону "Мисс Весна" получила Светлана Джалмуханбетова. Все конкурсантки получили денежные призы в размере от 20 до 5 тысяч тенге.



