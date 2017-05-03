Для результата нужен диалог

Министры стран Центральной Азии и Японии приняли «дорожную карту» сотрудничества.

Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым приняла участие в работе VI Совещания глав внешнеполитических ведомств государств - участников Диалога «Центральная Азия + Япония» в Ашхабаде. В его повестку вошли вопросы, касающиеся продвижения регионального взаимодействия в области достижения Целей устойчивого развития, торговли и инвестиций, безопасности, культурно-гуманитарного сотрудничества.

- Казахстан приветствует поиск новых форм сотрудничества, направленных на раскрытие делового потенциала Центральной Азии. В связи с этим хотел бы поздравить японскую сторону с успешным проведением в марте текущего года первого бизнес-форума Диалога, - отметил Кайрат Абдрахманов, предложив более активно подключать к его работе экономические ведомства Японии, без участия которых трек в рамках Диалога теряет свою привлекательность.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества при этом наша республика считает развитие транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии, продолжение работы по сближению инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках национальных программ и стратегий стран региона с крупными многосторонними транзитно-транспортными проектами.

Подчеркнуто, что в рамках своей деятельности в Совбезе ООН Казахстан особое внимание уделяет укреплению безопасности в Центральной Азии и Афганистане, противодействию транснациональным угрозам, усилению инструментов превентивной дипломатии. Астана видит свою дальнейшую работу в главном политическом органе ООН через призму обеспечения неразрывности связи между безопасностью и развитием.

Другим важнейшим компонентом Диалога, по мнению казахстанской стороны, становится продолжение успешного опыта партнерства с Японией и объединения совместных усилий в рамках Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В связи с этим Казахстан приветствует намерение японской стороны приступить к реализации совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности проекта по созданию пограничных связных офисов и укреплению трансграничного сотрудничества в борьбе с этим трафиком.

Касаясь тематики предстоящей Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», отмечалось, что данное событие станет катализатором принципиально новых подходов к обеспечению устойчивого развития стран региона, основанных на принципе глобальной взаимозависимости и общей ответственности за судьбу планеты.

По итогам заседания СМИД, состоявшегося в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Японией, подписано Совместное заявление и принята «Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики». Документы предусматривают содействие в подготовке кадров, в том числе в сфере контроля за дорогами, городского транспорта, предотвращения дорожно-транспортных бедствий, в железнодорожной отрасли, в области управления воздушным движением, таможенного администрирования. Партнерство охватывает и вопросы укрепления пограничного контроля, развития железнодорожной логистики, транспортировки сельхозпродукции.

По инициативе нашей страны в текст заявления включены вопросы активного использования потенциала Диалога по привлечению японского опыта в сфере качественного управления и сбережения водных ресурсов.

Единогласно поддержано участие государств - членов Диалога в работе I Саммита ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября и будет способствовать научно-техническому и инновационному развитию Центрально-Азиатского региона.

Здесь же, в Ашхабаде, Кайрат Абдрахманов встретился с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Нурсултана Назарбаева в Японию в ноябре 2016 года, а также обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, взаимодействие в многостороннем формате, включая координацию усилий в рамках работы Совета Безопасности ООН.

Касаясь взаимодействия в двустороннем формате, японский министр подчеркнул актуальность государственной программы «Нұрлы жол», отметив привлекательность транспортно-транзитного потенциала нашей страны. Со своей стороны, Япония объявила об упрощении процедуры оформления въездных виз и увеличении срока пребывания для казахстанских граждан.

Также глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН - главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драгановым. В ходе встречи отмечалось, что наша страна высоко оценивает усилия РЦПДЦА по модернизации нормативно-правовой базы для трансграничного управления водными ресурсами бассейна Аральского моря и приветствует сотрудничество регионального центра с Международным фондом спасения Арала. Наряду с этим были обсуждены и другие вопросы взаимодействия и совместного противодействия транснациональным угрозам.

Завершила программу пребывания в Ашхабаде встреча с заместителем руководителя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, в ходе которой руководители внешнеполитических ведомств двух стран наметили план по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Астану.

А вчера в Ашхабаде начала свою работу казахстанско-туркменская межправительственная комиссия.

Елена Иванова