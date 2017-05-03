Сотрудники Генпрокуратуры РК добираются на работу на велоспипедах

«Жанибек Бактияров факультативно занимается проектом по популяризации велотранспорта среди сотрудников. Как выражается Генеральный это наш вклад в ЭКСПО ;) Вроде не плохо получается. Уже более 10 человек постоянно добираются на работу на велосипеде. Реально полезно для здоровья и пример для подрастающего поколения», - написал Б.Мусин.

«Давно задаю себе вопрос – как не портить себе с утра настроение? Стабильно это делает обычная дорога на работу. От нашего ведомственного дома, где я живу, до Генпрокуратуры их две. Улица Бокейхана узкая. Наиболее удобная – проспект Мәңгілік Ел.

Каждое утро начинается с квеста «доберись без нервов на работу». Но как это сделать, если каждый день километровая пробка, нервные, недовольные водители, лихачи и ловкачи, желающие перехитрить всех. К тому же часто отключают светофор...

В таком «помятом» настроении и приходишь на работу. Понятное дело: как начал день, так его и проведёшь.

Как быть?

Предложить горвластям расширить «Мәңгілік ел»? Неразумно перед EXPO.

Перевоспитать водителей? Поздно.

Ходить пешком? Долго.

Что делать? Не бывает же нерешаемых проблем!

Нашелся нехитрый способ. ВЕЛОСИПЕД!!! Стоит у меня один такой «двухколесный конь» на балконе. Пылится.

Подумал: почему бы не оседлать его? И сразу же внутренний голос: но что скажут люди? Как-то не принято у нас, у прокуроров...

Все-таки переборол себя. Отбросил все стереотипы и ...поехал. На велике! На работу!

В 8.00 вышел из дома. Никаких пробок. Не опаздываю. Настроение, как и хотел, с утра никто не портит. Я никого не трогаю, и меня водители не матерят за спиной. Наоборот, ощущение полной свободы. Щенячья радость, почти как в детстве.

Доехал за какие-то 15 минут. Причем не спеша. Крутани колесо чуть быстрее, хватило бы и того меньше.

Думал, я один такой. Оказывается есть еще ребята. Нас мало, но мы ... на великах.

Коллеги! Призываю и вас присоединиться к нашему велосообществу.

По нашей просьбе уже сейчас прорабатывают нужную инфраструктуру: чтобы на работе было куда поставить велики, принять душ и т.д. КСК обещает решить вопрос с велопарковкой в ведомственных домах.