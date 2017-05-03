В Павлодаре прошел чемпионат Казахстана по джиу-джитсу
3 мая 2017, 14:18
Соревнования были приурочены к 300-летию Батыр Баяна одного из легендарных Воинов казахского народа, прославленного полководца.
В Павлодаре с 29 по 30 апреля в спорткомплексе «Автомобилист», прошел чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и открытое Первенство Павлодарской области среди детей и юношей по джиу-джитсу.
Соревнования были приурочены к 300-летию прославленного полководца Батыр Баяна одного из легендарных Воинов казахского народа, .
Всего в состязаниях приняло участие 270 спортсменов из 10 регионов республики.
По итогам открытого первенства первое командное место заняли спортсмены Павлодара, на втором месте расположились спортсмены из Тараза, тройку замкнули костанайские атлеты. В Чемпионате РК первенствовали спортсмены Алматинской области, на втором месте Алматы, на третьем Павлодарской области.
Цель проведения соревнований - патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование национальной молодежной сборной команды для участия в Чемпионате мира по комбат-джиу-джитсу, который состоится в июле месяце текущего года в г.Сплит (Хорватия).
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