В Павлодаре прошел чемпионат Казахстана по джиу-джитсу

3 мая 2017, 14:18

Соревнования были приурочены к 300-летию Батыр Баяна одного из легендарных Воинов казахского народа, прославленного полководца.

В Павлодаре с 29 по 30 апреля в спорткомплексе «Автомобилист», прошел чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и открытое Первенство Павлодарской области среди детей и юношей по джиу-джитсу.
Соревнования были приурочены к 300-летию прославленного полководца Батыр Баяна одного из легендарных Воинов казахского народа, .

Всего в состязаниях приняло участие 270 спортсменов из 10 регионов республики.



По итогам открытого первенства первое командное место заняли спортсмены Павлодара, на втором месте расположились спортсмены из Тараза, тройку замкнули костанайские атлеты. В Чемпионате РК первенствовали спортсмены Алматинской области, на втором месте Алматы, на третьем Павлодарской области.



Цель проведения соревнований - патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование национальной молодежной сборной команды для участия в Чемпионате мира по комбат-джиу-джитсу, который состоится в июле месяце текущего года в г.Сплит (Хорватия).



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