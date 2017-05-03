В Таджикистане произошли два землетрясения, повреждены два дома

"Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии", — сказала она.

По ее словам, в эпицентре магнитуда первого точка составила 4-5, а второго — 6. В Душанбе ощущалось землетрясение силой 3-4 балла по шкале MSK-64.





"По предварительным данным, в кишлаке Саргой Ляхшского района, что неподалеку от эпицентра, повреждены 2 дома. Жертв и раненых нет, сообщений о других разрушениях или жертвах в КЧС пока не поступало", — добавила Юсупова.