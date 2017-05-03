В Таджикистане произошли два землетрясения, повреждены два дома
3 мая 2017, 14:27
Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии.
Два подземных толчка зарегистрированы в среду в 09.47 (07.47 мск) на территории Таджикистана, повреждены 2 дома, сообщений о жертвах и пострадавших пока нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.
"Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии", — сказала она.
По ее словам, в эпицентре магнитуда первого точка составила 4-5, а второго — 6. В Душанбе ощущалось землетрясение силой 3-4 балла по шкале MSK-64.
"По предварительным данным, в кишлаке Саргой Ляхшского района, что неподалеку от эпицентра, повреждены 2 дома. Жертв и раненых нет, сообщений о других разрушениях или жертвах в КЧС пока не поступало", — добавила Юсупова.
Лидия Исамова
Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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