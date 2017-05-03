Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Таджикистане произошли два землетрясения, повреждены два дома

3 мая 2017, 14:27

Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии.

Два подземных толчка зарегистрированы в среду в 09.47 (07.47 мск) на территории Таджикистана, повреждены 2 дома, сообщений о жертвах и пострадавших пока нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.

"Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии", — сказала она.
По ее словам, в эпицентре магнитуда первого точка составила 4-5, а второго — 6. В Душанбе ощущалось землетрясение силой 3-4 балла по шкале MSK-64.

"По предварительным данным, в кишлаке Саргой Ляхшского района, что неподалеку от эпицентра, повреждены 2 дома. Жертв и раненых нет, сообщений о других разрушениях или жертвах в КЧС пока не поступало", — добавила Юсупова.

Лидия Исамова
Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...