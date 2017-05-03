Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой
3 мая 2017, 14:28
В концовке матча на поле произошла стычка между игроком железнодорожников Мануэлем Фернандешом и екатеринбуржцем Артемом Фидлером, переросшая в массовую драку.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал массовую драку, случившуюся в концовке финала Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Его слова приводит ТАСС.
«Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но "Урал" "перегорел". "Локомотив" был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил», — заявил Мутко.
2 мая «Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России со счетом 0:2. В концовке матча на поле произошла стычка между игроком железнодорожников Мануэлем Фернандешом и екатеринбуржцем Артемом Фидлером, переросшая в массовую драку.
Активное участие в потасовке принимал бразильский нападающий столичной команды Ари. Он ударил одного из игроков соперника сзади, за что получил красную карточку. Кроме него, судья удалил еще трех игроков — одного из «Локомотива» и двух из «Урала». Форвард екатеринбуржцев Роман Павлюченко в нецензурной форме раскритиковал поведение Ари, призвав выгнать его из России.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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