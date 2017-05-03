Китай готовится к проведению форума «Один пояс, один путь»

В середине мая в Пекине пройдет форум, посвященный инициативе «Один пояс, один путь», на котором ожидается превращение этой инициативы в нечто большее.

Уже совсем немного времени осталось до начала китайского «дипломатического события года». Речь идет о первом форуме «Один пояс, один путь», проведение которого запланировано на 14-15 мая. Форум будет посвящен обсуждению перспектив развития крупнейшего внешнеполитического проекта Китая XXI века – инициативы, известной также как возрождение Великого Шелкового пути.

Предстоящий форум китайские эксперты ставят в один ряд с саммитом G-20, проходившим в Ханьчжоу в 2016 году, и саммитом АТЭС в Пекине в 2014 года. Однако здесь, в отличие от предыдущих мероприятий, где КНР выступала лишь в качестве очередной страны-хозяйки, Китай будет главным организатором, инициатором и модератором форума.

Ожидается, что форум ознаменует переход главного внешнеполитического проекта Си Цзиньпина на новый этап. Проект крайне амбициозный и, конечно, не только экономический. Скорее всего, главными достижениями форума станут большая институционализация инициативы «Один пояс, один путь», более проработанные механизмы многостороннего сотрудничества и более четкие обязательства стран-участниц, закрепленные в соответствующих документах.

Иными словами, если сейчас китайцы настаивают, что «Один пояс, один путь» - это лишь инициатива, то после саммита вероятнее всего будет предложено уже другое определение.





Если с другом вышел в Путь





Состав участников форума уже вызывает большой интерес в мировой прессе. Китай, заявляя о проведении форума, пригласил к участию не только руководителей и делегатов государств, лежащих на маршрутах Пути, но и в целом всех желающих.





«Инициатива является не членским клубом, а широким кругом друзей», - отметил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.





«Китай не хочет очерчивать инициативу «Один пояс, один путь» четкими географическими границами, потому что эта стратегия по сути своей является инициативой международного сотрудничества, которую можно и нужно открывать для близких по духу стран и районов», - подчеркнул министр.





И к настоящему моменту вырисовался довольно интересный «круг друзей». Вообще, для первого по счету форума Пекину удалось добиться участия очень представительного состава участников. По данным на конец апреля в форуме примут участие 28 глав государств и правительств, также ожидается более 100 делегатов уровня министров. Общее же число делегатов превысит 1200 человек.





Из лидеров стран Центральной Азии на форуме будут присутствовать Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев. Из руководителей стран-членов ЕАЭС – Владимир Путин и Александр Лукашенко.





Интересно, что из европейских тяжеловесов на высшем уровне будет представлена только Италия в лице премьер-министра Паоло Джентилони. Также из «европейцев» ожидается приезд президентов Чехии и Швейцарии, а также глав правительств Польши, Испании, Венгрии, Сербии и Греции. Будет присутствовать президент Турции Реджеп Эрдоган и два лидера стран Латинской Америки – Аргентины и Чили.





Также в работе круглого стола форума примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Всемирного банка Джим Ен Ким и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.





Несмотря на присутствие представителей ведущих международных организаций, сказать, что по составу участников, форум будет сопоставим с тем же саммитом G-20 или саммитом АТЭС, конечно, нельзя. Китай, заявляя, что форум станет платформой для выработки нового экономического порядка, основанного на взаимном доверии и процветании, тем не менее, смог добиться участия в форуме главы лишь одной страны из первой десятки своих торговых партнеров. Это президент Вьетнама Чан дай Куанг, а вот лидеры и даже главы правительств США, Японии, Кореи, Германии, Австралии, Малайзии, Сингапура – на форуме присутствовать не будут. В итоге крупнейшие экономические партнеры Пекина пока к «кругу друзей» предпочитают только присматриваться.





Это, в принципе, вполне объяснимо, ведь, как ни парадоксально, ведущие торговые партнеры Китая одновременно являются и его политическими оппонентами, и недоверие к проекту «Один пояс, один путь» сохраняется на протяжении всей его трехлетней истории.





Открывать форум для широкого круга друзей будет сам Си Цзиньпин. Также он будет присутствовать на круглом столе. Что касается пленарного заседания, то там вступительное слово будет зачитывать член Госсовета Чжан Гаоли.





«1+6» и счет на миллиарды





По замыслу организаторов форум пройдет в формате «1+6». Это значит, что работа будет распределена в рамках одного пленарного заседания и в рамках шести параллельных секций.





Тематика секций будет, в общем и целом, соответствовать тем этапам в реализации концепции «Один пояс, один путь», которые заявляются китайской стороной в программных документах, а именно «политика», «инфраструктура», «финансы», «торговля», «народная дипломатия». Шестая, дополнительная секция, объединит представителей крупнейших исследовательских центров и независимых экспертов.





Как ожидается, в рамках секций будут предложены и обсуждены конкретные проекты и механизмы сотрудничества. На общей же секции должен будет вырабатываться «консенсус» по поводу перспектив и значения «Пояса и пути».





Другим «делением» в рамках форума, как ожидается, станет работа по продвижению сотрудничества в рамках отдельных коридоров Пути. Как известно, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» предложено и продвигается шесть транспортных коридоров. Это «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма», «Китай – Монголия – Россия», «Китай – Центральная Азия – Западная Азия», «Китай – Индокитай», «Китай – Пакистан» и Евразийский континентальный мост. Последний, кстати, тоже проходит через территорию Казахстана и уже приносит результаты государствам, к нему относящимся.





Очевидно, что крайне затруднительно будет выработать универсальные механизмы сотрудничества для всех этих направлений. В рамках каждого из коридоров работает своя законодательная практика, свой рельеф, свой уровень развитости инфраструктуры и свои потребности у населения.





Упрощение процедур торговли, сокращение транзакционных издержек, унификация стандартов, соотнесение норм в рамках проектов с нормами региональных экономических организаций – все это сделает китайскую инициативу тем, чем она стремится стать. И без совместного обсуждения и того «консенсуса», о котором говорят организаторы, этого достичь не удастся.





С другой стороны, пока не выработаны единые принципы и четкий план сотрудничества именно в рамках «Одного пояса, одного пути» будет так же сложно провести грань между обычными двусторонними проектами, которые также развиваются и приносят прибыль, и между проектами Пути.





К примеру, за три года существования инициативы Китай инвестировал около $50 млрд в проекты в странах, подключившихся к проекту, а товарооборот между Китаем и государствами, расположенными по маршруту «Один пояс, один путь» составлил $1 трлн, то есть четверть от общего оборота внешней торговли Китая. По данным агентства Синьхуа, китайские предприятия приняли участие в строительстве 56 зон экономического и торгового сотрудничества в двадцати из этих стран, принеся около $1,1 млрд налоговых поступлений и 180 тысяч новых рабочих мест. Однако насколько меньше стало бы этих поступлений и рабочих мест, если бы инициативы «Один пояс, один путь» не было, а было бы просто успешное двустороннее сотрудничество, сказать сложно.





Ожидания: официальные и очевидные





Что касается китайских ожиданий от форума, то министр иностранных дел КНР Ван И на брифинге, посвященном предстоящему мероприятию, обозначил четыре аспекта, достижение которых Китай видит успешным результатом форума.









Во-первых, это достижение большего консенсуса, что означает определение лидерами стран общих целей и принципов сотрудничества в рамках «Одного пояса, одного пути» и, разумеется, закрепление всего этого в соответствующих документах.





Как ожидается, на форуме Китай подпишет договоры о сотрудничестве с примерно 20 странами и 20 международными организациями. Будут ли подписаны какие-то многосторонние соглашения, имеющие реальную силу, пока неясно.





Во-вторых, определение направлений и разработка планов сотрудничества. Причем такие планы предполагается разрабатывать довольно подробно и в среднем на пятилетний срок. И, по словам министра, китайские ведомства намерены подписать с соответствующими подразделениями стран партнеров опять-таки около 20 подобных планов.





В-третьих, продвижение реализации проектов. Китай ждет, что каждая сторона четко и подробно обозначит ключевые проекты сотрудничества, утвердит список проектов во всех областях и обеспечит реализацию всех проектов. Таким образом, «политический консенсус лидеров будет преобразован в исполнение конкретных проектов».





И, наконец, четвертым ожидаемым итогом станет улучшение системы поддержки. Речь идет о совместном введении ряда необходимых мер, в том числе в сфере укрепления механизмов финансового сотрудничества, построении комплексных платформ взаимодействия в области науки, техники, охраны окружающей среды, подготовке соответствующих специалистов по каждому направлению.





Кроме того, в речи министра прозвучал тезис о том, что форум призван «содействовать строительству более справедливой, разумной и сбалансированной глобальной системы управления в соответствии с концепцией, которая показывает открытость, вовлеченность и взаимовыгодное сотрудничество».





И здесь очень важно обратить внимание на это «строительство глобальной системы управления». Ожидается, что инициатива «Один пояс, один путь» будет подаваться на форуме «под соусом» ответа антиглобалистским тенденциями, набирающим силу на Западе. Видимо, неслучайно на официальном сайте форума на главной странице выложен текст речи Си Цзиньпина, произнесенной им в январе текущего года на открытии Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда китайский лидер призвал не отказываться от преимуществ глобализации, и выступил в защиту принципов свободной торговли, сделав акцент на том, что Китай готов подобные процессы. «Проводить политику протекционизма – все равно, что прятаться в темной комнате», – сказал тогда Си Цзиньпин, явно указывая на тенденции в США и странах Европы, – «укроешься от ветра и дождя, но одновременно с этим лишишься света и воздуха».





В той же речи он упомянул о проведении майского форума и отметил, что целью мероприятия будет поиск путей решения вопросов, стоящих перед современной мировой и региональной экономиками, в придании нового импульса глобальному совместному развитию.





Таким образом, можно предположить, что форум соберет не столько «круг друзей», сколько консенсус единомышленников, объединенных схожими взглядами на развитие мировой экономики и признающими лидирующую роль Китая в будущем управлении экономическим развитием.





Чего ожидать Казахстану





Казахстан является последовательным и очень вовлеченным участником инициативы «Один пояс, один путь», входя на сегодняшний день в число лидеров по количеству совместных проектов и объемам привлеченных инвестиций. Сейчас активно развиваются не только инфраструктурные проекты, но и программы по открытию совместных производств, продвижению индустриализации Казахстана.





Ожидаемое участие Нурсултана Назарбаева в работе форума показывает высокое значение, придаваемое развитию Экономического пояса Шелкового пути в Казахстане. Представители Казахстана в рамках форума, особенно в рамках работы шести секций, явно будут иметь возможность продемонстрировать наработанные механизмы взаимодействия с Китаем в процессе продвижения различных проектов и получить ценный опыт, которым будут делиться другие участники.





Более четкая институционализация китайской инициативы и вывод ее в многосторонний формат представляются выгодными Казахстану процессами. Китай слишком мощный партнер и вести с ним дискуссию на равных в двустороннем формате и без четко прописанных правил игры довольно непросто. Другое дело иметь на руках эти правила и располагать поддержкой других участников проектов, если речь идет, к примеру, о транзите.





Инициатива «Один пояс, один путь» при всей своей заявляемой привлекательности столкнулась к настоящему моменту с рядом сложностей, которые надо преодолевать. Сюда относится в первую очередь очевидный недостаток взаимной работы и доверия между государствами, подключившимися к инициативе. Довольно серьезным недостатком является и то, что развитие инициативы проходит преимущественно в рамках двусторонних проектов, завязанных на Китай, что серьезно девальвирует «совместную» риторику Пекина по отношению к своему детищу.





Если организаторам удастся создать механизмы хотя бы регионального сотрудничества, в которых для реализации совместных проектов будет на общей основе выработано устраивающее все стороны и выгодное для проекта законодательство, тарифные нормы, организационные процедуры – то это будет очень значительным прорывом.





Татьяна Каукенова



