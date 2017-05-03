Модернизировать гидрометеослужбу в РК просят депутаты

Депутат Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании Сакен Каныбеков озвучил ряд предложений, которые, на его взгляд, позволят минимизировать последствия от стихийных бедствий, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы акцентируем внимание Правительства на конкретных мерах по предупреждению паводковой ситуации в регионах. Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, Премьер-министр РК), несмотря на проводимые в регионах противопаводковые мероприятия территория нашей страны ежегодно подвергается паводкам, ситуация имеет системный характер», - сказал он.

Мажилисмен напомнил, что в ходе расширенных заседаний Правительства в сентябре 2016 и в феврале 2017 года Глава государства Нурсултан Назарбаев неоднократно заострял внимание Правительства на вопросах эффективного накопления и использования водных ресурсов.

«Так, Президентом предложено использовать в сельском хозяйстве талые и дождевые воды, которые у нас весной в «избытке». В связи с чем, полагаем, что строительство мини-дамб на реках Казахстана станет одним из составляющих решения вопроса не только увеличения водного баланса в стране, но и послужит сдерживающим фактором, минимизирующих последствия от стихийных бедствий», - указал парламентарий.

В то же время, по словам С. Каныбекова, депутаты считают необходимым серьезно рассмотреть вопросы модернизации Национальной гидрометеорологической службы, а также широкого применения возможностей космической системы дистанционного зондирования земли при выявлении источника чрезвычайных ситуаций.

«Следующее. При реализации государственной программы «Нұрлы жол» обеспечить в проектах необходимое количество водопропускных сооружений на территориях подверженных паводкам, а также строгий контроль за выполнением подрядными организациями, недропользователями обязательств по рекультивации земель вдоль автомобильных дорог и русел рек», - добавил мажилисмен.

Также, по его мнению, требуется ужесточить контроль за деятельностью физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых вблизи и в руслах рек, водоемов и других потенциально опасных районов.

«Далее. Поручить проверить законность отвода земель, строительства, добычи полезных ископаемых в охранных зонах гидротехнических сооружений, водных объектов. Еще один момент - с учетом ежегодно складывающейся паводковой обстановки в стране, кризисных явлений в странах ближнего зарубежья и в целях усиления работы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационной подготовки, поддержания в постоянной готовности специального имущества мобилизационного резерва и принятия оперативных решений поручить вновь образовать в структурах местных исполнительных органов управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации стихийных бедствий», - заключил депутат.

Ксения Давыдова