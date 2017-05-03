Модернизация судебной системы

Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуретноспособность» поставил ряд ключевых и стратегических задач по построению конкурентоспособного государства в условиях третьей волны модернизации и укреплению стратегии «Казахстан -2050».





В основе стратегии заложен План Нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех», предусматривающее дальнейшее совершенствование правовой системы страны, в котором особая роль уделена укреплению правосудия и реформированию судебной системы Республики Казахстан. Верховенство закона в Плане Нации по реализации пяти институциональных реформ Главы государства выделена как одна из основных направлений преобразований.





Судебная система является важным звеном успешной реализации Послания. В Стратегии «Казахстан-2050 Президент Нурсултан Назарбаев отметил: "Государство и дальше будет модернизировать и укреплять судебную систему, которая должна стать главным механизмом защиты прав граждан. Будет делаться все для роста авторитета судебной власти, доверия к ней со стороны общества".





Осуществляя свои функции, судебные органы способствуют решению наиболее важных задач, возникающих перед правовым государством, таких, как защита прав и свобод человека, поддержание режима правовой законности в сфере управления и стабилизации государственной власти. Состояние судебной власти, отношение к ней в обществе, направления ее развития оказывают существенное воздействие на все стороны жизни общества: экономическую, политическую, культурную, статус человека, обеспечение и защиту его прав и свобод.





При любом демократическом устройстве права и свободы граждан, а также их обязанности, составляют важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он – средство доступа личности к духовным и материальным благам, механизмам власти, законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то же время это непременное условие совершенствования самого индивида, укрепления его статуса, достоинства (1).





Этим и обусловлена постановка приоритетных задач для судебных органов. Вопросы совершенствования судебной системы являются актуальными для Республики Казахстан.





В Плане Нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех» за судебной системой закреплены реализация 11 шагов, которые были успешно осуществлены в 2016 году.

Как подчеркнул Глава государства, выступая перед участниками VII Съезда судей, главным звеном этой реформы является судебная власть, без модернизации которой все остальные меры могут не сработать (2).





В соответствии с государственными программными документами судебные преобразования в Казахстане прошли несколько этапов и характеризуются дальнейшим развитием судебной системы в направлении укрепления конституционных гарантий права граждан на судебную защиту и независимости судебной власти. И сегодня мы можем говорить, что проводимые реформы по совершенствованию судебной системы ориентированы на внедрение лучших практик и международных стандартов.





Председатель Верховного суда Мами К.А. в интервью газете «Казахстанская правда» от 10.02.2017 г. отметил, что «прошедший 2016 год был очень значимым для судебной системы. Это связано, прежде всего, с практической реализацией намеченного Президентом страны Плана нации. В связи с этим произошли кардинальные преобразования судоустройства и судопроизводства страны, ключевыми элементами которых стали переход к трехзвенной системе правосудия и начало работы нового Гражданского процессуального кодекса. Сегодня уже можно говорить о том, что все нововведения оправдали себя. Такую оценку дал Глава государства на прошедшем VII съезде судей в ноябре прошлого года. Мы на практике убедились в эффективности новых процессуальных правил, правовых институтов и системы подбора судейских кадров» (3).





В 2016 года осуществлена оптимизация инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию, начала функционировать трехзвенная судебная система: суд первой инстанции – районный суд, апелляционная инстанция – областной суд и кассационная инстанция - Верховный Суд, которая полностью соответствует международным стандартам. При этом кассационная инстанция пересматривает вступившие в законную силу решения нижестоящих судов. В Италии, Испании, Франции и других развитых странах такой механизм пересмотра дел высшей судебной инстанцией также называется кассацией.





В связи с переходом к трехзвенной судебной системе и приданием Верховному Суду статуса и функций кассационной инстанции внесены соответствующие изменения в статью 81 Конституции.





В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 10 марта 2017 года, в статье 81 Основного Закона вместо функции Верховного Суда по осуществлению надзора за деятельностью местных и других судов определено, что Верховный Суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела.





Совершенствование действующего законодательства направлено на создание оптимальной модели судопроизводства, упрощение и повышение эффективности процесса.





Мировая практика показывает, наличие промежуточных инстанций ведет к затягиванию судебных процессов. На сегодняшний день можно констатировать, что сокращение числа судебных инстанций приблизило начало уголовного процесса к итоговому разрешению и привело к обоснованной процессуальной экономии.





Переход к трехзвенной системе значительно усилили роль судов первой и апелляционной инстанций, в которых свое разрешение находит большинство дел.





Ведь правом рассмотрения уголовного дела по существу обладает суд первой инстанции. Суд апелляционной инстанции, выполняя функцию суда по пересмотру судебных актов районных и приравненных судов, не вступивших в законную силу, также наделен правом рассмотрения дела по существу, по правилам, предусмотренным для суда первой инстанции с вынесением процессуального решения, что обусловлено целями устранения затягивания судебных процедур.





То обстоятельство, что судебные акты суда первой инстанции на момент их рассмотрения в апелляционной инстанции еще не вступили в законную силу, предоставляет широкую возможность суду апелляционной инстанции на восполнение пробелов главного судебного разбирательства путем выполнения действий, необходимых для правильного разрешения дела и не только своевременно выявить судебные ошибки, но и полностью их устранить. Наделение апелляционной инстанции такими правами является дополнительной гарантией право¬судности и справедливости судебных актов и, следовательно, защиты прав субъекта правоотношений.





Суды первой и апелляционной инстанций, находясь в единой и целостной системе, обладают широкими процессуальными полномочиями в исследовании и оценке доказательств для установления юридически значимых обстоятельств.





Это связано с их исключительной компетенцией в указанных вопросах, которая способствует максимальному использованию участниками процесса своих прав еще до стадии вступления судебных актов в законную силу и исключает неоправданное затягивание вынесения окончательного решения.





Производство в кассационной инстанции - исключительная стадия уголовного судопроизводства, поскольку пересмотр производится в отношении окончательных, вступивших в законную силу судебных актов, которые уже подвергались прежде проверке в апелляционном порядке, осуществляемая конечной судебной инстанцией страны — Верховным Судом РК.





Для организации оптимальных условий для судопроизводства по новой модели в судебной системе активно идут процессы модернизации путем внедрения проекта электронного суда.





Большая роль в обеспечении доступности и прозрачности судебной деятельности, упрощении и ускорении судопроизводства принадлежит современным информационным технологиям.





В настоящее время все суды республики обеспечены залами с аудио и видеофиксацией, позволяющими изготавливать протоколы судебных заседаний с использованием указанных технических средств, которые обеспечивают точное фиксирование хода судебного разбирательства.





Ранее ознакомление участниками процесса с протоколами судебных заседаний по многоэпизодным и сложным делам, которые содержали большой объем, занимало длительное время, что создавало неудобства другим участникам процесса, в этих случаях требовалось составление графика с распределением времени ознакомления, участники процесса при ознакомлении с протоколом судебных заседаний делали выписки, вносили замечания. С введением аудио-, видеофиксации судебных заседаний в выполнении этих действий отпала необходимость. Применение указанных технических средств устранило также споры по поводу текста самого протокола. Теперь участники процесса для ознакомления с протоколом судебных заседаний могут заявить соответствующее ходатайство и получить копию аудио-видеозаписи. Эти меры способствовали процессуальной экономии судопроизводства.





Использование технических средств в судопроизводстве предоставила возможность вызова в судебное заседание, направления извещения путем СМС-сообщений. В рамках АВФ развивается также возможность дистанционного отправления правосудия путем оснащения судов системами видеоконференцсвязи.





Видеоконференцсвязь в суде – это техническая возможность обеспечения присутствия в судебном заседании путем передачи аудио и видео данных.





Как свидетельствует судебная практика, иногда участники процесса в силу объективных причин лишены возможности лично участвовать в судебном заседании. В таких случаях суды вынуждены откладывать судебное разбирательство, что приводит к затягиванию процесса.





Обеспечение нового уровня электронного взаимодействия с судами, ведение информационных технологии, а именно оборудование видеоконференцсвязи позволяет сократить сроки рассмотрения дел, органу исправительной системы исключить этапирование, конвоирование подсудимых (осужденных) в суд, а подсудимому давать показания посредством видеоконференции прямо из мест отбывания наказания.





В настоящее время продолжается работа технического оснащения залов судебного заседания, предоставляющие возможность непосредственного осмотра вещественных доказательств участниками процесса.





В Верховном суде РК работает автоматизированная информационно-аналитическая система «Төрелік», включающая в себя электронный архив судебных документов, интернет-ресурсы судов, сервис «Судебный кабинет», «Судебная повестка», «Ознакомление с судебными документами».





За 12 месяцев 2016 года в электронном виде посредством данного сервиса было подано 756 435 документов.





Кроме того, в 2017 году планируется запуск Ситуационного центра судебных органов, который позволит получение информации о любых процессуальных действиях по каждому делу.





В целом, говоря о развитии информационных технологий в судебной системе, стоит отметить, что, благодаря внедряемым в судебную систему техническим инновациям, удалось добиться существенного повышения оперативности и прозрачности судопроизводства, снижения нагрузки в сфере документооборота, доступности и открытости судебной системы.





В целях совершенствования судебной системы осуществляется расширение специализации судов. С 1 января 2016 года впервые в Казахстане создано судопроизводство по инвестиционным спорам.





Для обеспечения правовой защиты инвестиций введена специализация судов по рассмотрению инвестиционных споров путем создания специализированной коллегии в Верховном Суде по рассмотрению споров с участием крупных инвесторов, а также образования специализированного состава в суде города Астаны по рассмотрению других инвестиционных споров.





Динамика роста поступающих заявлений, исков свидетельствует о повышении доверия инвесторов к правосудию, уверенности в строгом соблюдении условий заключенных инвестиционных договоров, которые являются главными индикаторами благоприятного инвестиционного климата.





В целях внедрения передовых международных стандартов правосудия в судебно-правовой системе Казахстана создан консультативно-совещательный орган - Международный совет, в состав которого вошли авторитетные национальные и зарубежные судьи, эксперты и ученые. Возглавляет Совет Председатель Верховного Суда Республики Казахстан. Законодательно закреплено право суда запрашивать заключения ученых и специалистов Международного совета при рассмотрении инвестиционных споров, что свидетельствует о его значительных полномочиях.





Эти меры способствуют улучшению инвестиционного климата в стране.





Директор казахстанского филиала международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи» Куртис Мастерс оценивая работу судебной системы Казахстана, указал, что казахстанские суды добились значительных успехов на пути своего совершенствования, из судов стран Евразийского экономического союза и СНГ, казахстанские более других отвечают международным стандартам. (4).





Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы) в своем обзоре судебных систем Центральной Азии также отметила, что судебная система Республики Казахстан ориентирована на внедрение лучших практик и международных стандартов, как заявлено в Плане нации.





Об этом наглядно говорят многие международные индикаторы. Среди них стабильный рост показателей в рейтинге «Глобальный индекс конкурентоспособности» Всемирного экономического форума, в котором судебная система Казахстана занимает 68-ое место, в рейтинге «Doing Business» на 9-ом месте в мире, вступление казахстанского Союза судей в Международную ассоциацию судей в 2011 году.





Эти международные оценки свидетельствуют об эффективности выбранного республикой курса на модернизацию судебной системы.





Сегодня в судебной системе проводится активная работа по совершенствованию законодательных и процессуальных норм деятельности судов, внедрения альтернативных способов разрешения споров, новых технологий, обеспечению максимальной доступности и эффективности судебной системы.





Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение свободного доступа к правосудию, повышение прозрачности судебной системы и укрепление независимости судов.





Судебные преобразования в Казахстане прошли несколько этапов, и продолжает дальнейшее развитие в направлении укрепления конституционных гарантий прав граждан на судебную защиту.



