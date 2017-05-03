О некоторых вопросах рассмотрения судами жалоб на действия и решения прокурора, органов следствия и дознания

В демократическом правовом государстве главную роль в разрешении коллизий, в том числе коллизий, возникающих между гражданином и органами государства, а также должностными лицами, призвана играть судебная власть.





Согласно статье 13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. В свете этих положений особое значение приобретает право участников досудебного производства по уголовным делам обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора, органов следствия и дознания в судебном порядке.





Институт судебного контроля за следствием ранее существовал в Российской империи и был предусмотрен впервые в Уставе уголовного судопроизводства 1884 года как элемент общей системы правоотношений судебного следователя с судом , в штат которого он входил.





В советский период этот институт был свернут и возрожден сравнительно недавно, в том числе и в УПК РК.





Поэтому современный судебный контроль за досудебным производством все еще непривычен, требует совершенствования, но как показывают статистические данные, количество жалоб подобного характера, рассмотренных судами, имеет устойчивую тенденцию роста. Это указывает на то, что граждане и юридические лица стали более активно использовать свое конституционное право на обращение в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов, оказывают доверие правосудию как наиболее эффективному государственному институту восстановления нарушенных прав и законных интересов. Например, следственные судьи за 2016 год рассмотрели 1423 жалобы на решения, действия прокурора, органов следствия и дознания, удовлетворив их пятую часть (340 или 23,9 %).





Доля удовлетворенных за последние несколько лет жалоб составляет примерно 25-30%, что свидетельствует о том, что в практике ведущих уголовный процесс органов все еще имеют место случаи нарушения законности и невыполнения требований статьи 15 УПК, обязывающей их охранять права и свободы граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве, создавать условия для их осуществления, принимать своевременные меры к удовлетворению законных требований участников процесса.





Придавая большое значение повышению эффективности судебной защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, и также формированию в республике единой судебной практики по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов следствия и дознания Верховный Суд Республики Казахстан 27 июня 2012 года принял нормативное постановление «О рассмотрении судами жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов следствия и дознания (ст. 109 УПК)».





В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и статьей 106 УПК с жалобой в суд на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования могут обратиться физические лица (граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без гражданства), а также организации.





Указанные лица вправе обратиться в суд с жалобой, подлежащей рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 106 УПК, лишь в тех случаях, когда непосредственно их личные права и свободы, законные интересы затрагиваются действием (бездействием) и решением прокурора, органов уголовного преследования. То есть, любой участник досудебного производства, считающий, что принятое процессуальное решение или действие, а равно бездействие органа уголовного преследования или прокурора потенциально способно причинить ущерб его конституционным правам, стеснить их, умалить, ущемить и т. п. вправе параллельно уголовному делу незамедлительно обратиться за судебной защитой этих прав и свобод.





Правом на обращение с жалобой в суд в интересах других лиц обладают защитник, законный представитель, а также представитель лица, уполномоченный заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее рассмотрении.





Представителем заявителя может быть и лицо, не принимавшее участие в досудебном производстве, в связи с которым подана жалоба, но уполномоченное заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее рассмотрении.





Правом на обжалование решений и действий(бездействия) должностных лиц обладают иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права и законные интересы. Ими могут быть, например, поручитель (статья 142 УПК), лицо, которому несовершеннолетний отдан под присмотр (статья 144 УПК), залогодатель(статья 145 УПК), лицо, чье имущество изъято или повреждено в ходе обыска или выемки и т. д..





Ограничение права на судебное обжалование решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные интересы граждан лишь на том основании, что они не были признаны в установленном законом порядке участниками процесса, недопустимо. Обеспечение гарантируемых Конституцией Республики Казахстан прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического положения этого лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего права (например, заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела; пострадавшее от совершенного преступления лицо, необоснованно непризнанное потерпевшим и др.).





Важно обратить внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 106 УПК обжалованию подлежат не только перечисленные в указанной норме, а также и иные действия. Перечень последних в законе не указан, а лишь отмечается, что это могут быть такие действия (бездействие) и решения, когда отложение проверки их законности до стадии судебного разбирательства дела делает восстановление ущемленных прав и свобод человека и гражданина затруднительным или невозможным. В пункте 4 нормативного постановления говорится о том, что к подобным следует относить действия (бездействие) и решения, перечисленные в пунктах 2-3 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 4 от 25 июня 2010 года «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве».





Вместе с тем, предоставление права обращения за судебной защитой по каждому случаю вынужденных лишений, стеснений, неудобств и ущемлений способно породить хаос в уголовно-процессуальных правоотношениях. Например судебной практике известны примеры обжалования постановлений о предъявлении обвинения, обвинительного акта, постановления об отказе в производстве очной ставки, даже вызовов по повестке и т. д..





По нашему мнению, судебный контроль по жалобам участников досудебного производства уместен лишь тогда, когда жалоба приносится на строго определенное, прямо предусмотренное УПК решение, действие или бездействие «противной стороны» в данном досудебном производстве, создавшие препятствие для осуществления другой стороной процессуальных прав, которыми она наделена в целях обеспечения их равенства в состязательном уголовном судопроизводстве, а обжалование преследует специальную цель - судебной властью такое препятствие устранить.





Наглядной иллюстрацией может послужить действующее в УПК правило: «Если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе составить график ознакомления с материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением определенного срока» (часть 3 статьи 296 УПК). В таком же ряду по своей сущности находятся жалобы участников процесса на ущемление их процессуальных прав, когда они проистекают из конкретного нарушения конкретной нормы УПК, устанавливающей конретное правоотношение, при условии,что данное правоотношение не относится к предмету исследования при рассмотрении уголовного дела по существу.





Судам при решении вопроса о затруднительности и невозможности восстановления ущемленных прав и свобод, законных интересов лица в стадии судебного разбирательства следует принимать во внимание как неотложность проведения необходимых следственных и процессуальных действий, так и утрату процессуальной возможности их проведения (повторения, восполнения) в стадии судебного разбирательства дела.





В частности, нарушениями, делающими затруднительным или невозможным восстановление ущемленных прав и свобод человека и гражданина при отложении проверки законности действий (бездействия) или решений до стадии судебного разбирательства дела следует признавать такие, которые сопряжены с ограничением или иным умалением процессуальных прав заявителя (например, отсутствие защитника, переводчика, законного представителя и т.п.), его безопасностью, невозможностью проведения неотложных следственных действий (изъятие документов, предметов, их осмотр, опознание и освидетельствование лиц, сохранение объектов для производства экспертизы и т.д.), угрозой утраты возможностей обнаружения, закрепления доказательств и в последующем при судебном разбирательстве дела оценки их допустимости и достоверности, либо когда их незамедлительное неустранение может повлечь признание производства по делу незаконным, а собранные материалы - не имеющими силы доказательств.





Крайне важно, чтобы судебное решение по подобным жалобам принималось в кратчайший срок, иначе контрольное производство,увязая в судебных инстанциях, теряет свой смысл.





Судья К. Нурышев



