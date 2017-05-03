Илон Маск представил проект автомобильных тоннелей

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск представил проект своей новой компании – The Boring Company. Как выяснилось, стартап, анонсированный в конце прошлого года, будет заниматься не только рытьем тоннелей – Маск планирует создать целую подземную транспортную систему, которая позволит избежать пробок и в разы сократить время поездок.





В опубликованном ниже видео показано, как автомобиль заезжает на специальную мобильную платформу и опускается на лифте под землю, где на той же платформе перемещается по монорельсу со скоростью в 200 км/ч, а затем поднимается обратно на поверхность. Пока это лишь красивый концепт, но The Boring Company уже приступила к строительству демонстрационного тоннеля на корпоративной парковке Tesla и SpaceX в Лос-Анджелесе.





В настоящее время стартап работает над снижением стоимости и увеличением скорости рытья тоннелей. На конференции TED, где Маск также показал первый тизер тягача Tesla, он признался, что готов посвящать The Boring Company лишь 2-3 процента своего времени. Тем не менее, судя по адресу почты на главной (и пока единственной) странице сайта новой компании, она уже нанимает сотрудников.







