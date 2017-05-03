В целях реализации пункта 3 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, пользователь направляет оператору СИО ПСО - Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - КПСиСУ) заявку на организацию доступа к СИО ПСО (далее - заявка) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Заявка направляется пользователем в электронном виде через портал СИО ПСО.

Заявка подписывается ЭЦП пользователя с прикреплением сканированной её копии, подписанной на бумажном носителе собственноручно и руководителем уполномоченного органа по финансовому мониторингу, заверенной печатью.

Представитель СИОПСО, отвечающий за работоспособность системы (далее - администратор) проверяет заявку и в течение суток со дня поступления запроса регистрирует пользователя в СИО ПСО, либо направляет мотивированный отказ в регистрации, подписанный средствами электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра (далее - ЭЦП НУЦ), зарегистрированной в КПСиСУ, посредством портала СИО ПСО. Оператор СИО ПСО не регистрирует и не предоставляет пользователю доступ к СИОПСО, если сведения, указанные в заявке, являются неполными.

Регистрация осуществляется в соответствии с перечнем распределения ролей СИО ПСО по основаниям, согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее - Перечень).

В случае увольнения, пользователь собственноручно подписывает на бумажном носителе заявку на блокировку и направляет через портал СИОПСО ее сканированную версию подписанную собственным ЭЦП НУЦ.

Администратор СИО ПСО при получении заявки от должностного лица уполномоченного органа по финансовому мониторингу на блокировку пользователя Системы незамедлительно блокирует доступ данного пользователя.

Для получения информации условием является наличие у пользователя СИО ПСО основания, а также регистрации в СИО ПСО в соответствии с Перечнем.

Использование СИО ПСО возможно при соблюдении требований к пользователям и персональным компьютерам, изложенных в приложении 4 к настоящим Правилам.

При первичном входе пользователь подписывает средствами ЭЦП НУЦ Соглашение о правах использования СИО ПСО по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Подписанное соглашение и дата подписания фиксируются в СИО ПСО.

Работа в СИО ПСО начинается с прохождения пользователем СИО ПСО процедуры аутентификации, которая осуществляется средствами ЭЦП НУЦ пользователя.

Пользователь СИО ПСО, успешно прошедший аутентификацию и при наличии подписанного соглашения в электронной форме получает доступ к СИО ПСО, и возможность отправки запроса по доступным ему сервисам.

Получение информации из СИО ПСО осуществляется зарегистрированными пользователями СИО ПСО посредством защищенных каналов связи с использованием ЭЦП НУЦ. Передача средств ЭЦП НУЦ другим лицам не допускается. Для хранения ЭЦП НУЦ используются только сертифицированные защищенные устройства, которые содержатся в защищенном и недоступном для посторонних лиц месте.

Доступ пользователям СИО ПСО предоставляется круглосуточно, кроме времени простоя при непредвиденных и аварийных ситуациях или проведения плановых технических работ, информация о которых опубликована на портале СИО ПСО.

Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.