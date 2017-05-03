Паводковые будни в СКО: укрепление дамб, откачка воды, переправа людей

Дачные поселки на берегу Ишима затапливает практически каждую весну. Но такой большой воды, как в этом году, местные жители не помнят.

Паводок из Северо-Казахстанской области уходить пока не собирается: спецслужбы и даже люди начинают привыкать жить на воде, чрезвычайная ситуация превращается в обычные будни.





В настоящее время в Петропавловске и нескольких близлежащих селах подтоплен 221 дом, эвакуированы 2 тысячи 900 человек. По данным пресс-службы областного департамента по ЧС, первые дни мая не пополнили списки эвакуированных из-за паводка людей, также не были зафиксированы новые факты подтопления домов в населённых пунктах области.





"Подразделения комитета по ЧС МВД РК, департамента по ЧС СКО, местные исполнительные органы, службы гражданской защиты, сотрудники департамента внутренних дел СКО и местной полицейской службы проводили запланированные мероприятия по защите населения области, обеспечения нормальной жизнедеятельности пострадавшего от паводка населения", — рассказали в пресс-службе ведомства.





Самая сложная обстановка складывается в поселке Заречный и селе Прибрежное, которые полностью отрезаны водой и находятся на острове. В поселке Заречном прекращена перевозка людей даже на высокопроходимой технике.





Как рассказал агентству руководитель пресс-службы ДЧС Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев, со стороны плотины сообщение в Заречный полностью перекрыто, так как там очень сильное течение. "Со стороны рыбопитомника металлическая лодка идти не может по своим техническим характеристикам, а на резиновых передвигаться очень опасно, но поскольку другого средства передвижения на данный момент нет, то отправляем две лодки сразу — одна с людьми, другая следом идет пустая, чтобы в случае чего люди могли пересесть на резервную", — проинформировал Журавлев.





По его словам, лодка может перевезти всего четыре человека. Но перевозка людей и продуктов продолжается несмотря ни на какие трудности.





"В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности в посёлках Заречный и Кожевенный завод Петропавловска проводилась перевозка населения и продуктов с использованием плавательных средств, сотрудниками полиции проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка, также людям оказывается психологическая и медицинская помощь", — рассказали в ДЧС.





Кроме того, не прекращаются работы по укреплению дамб, по откачке воды.





В селе Тепличное проведены работы по укладке 1000 штук мешкотары с песком. Проводились работы по откачке воды, откачено 20 тысяч 660 м3. Четырьмя плавательными средствами перевезено 1485 человек (из них 156 детей), перевезены продукты питания.





В селе Прибрежное Кызылжарского района за эти дни произведено укрепление 400 метров дамбы, уложено 180 мешков с грунтом. Проведена откачка 1950 кубометров воды. В посёлке Кожевенный завод проведены работы по укреплению дамбы, отсыпано 800 кубометров глины. Проводилась откачка воды через дамбу, откачано 24 тысячи 716 кубометров воды. "За двое последних суток перевезено 3 тысячи 931 человек, а в проведении инженерных работ и эвакуационных мероприятиях на территории области за отчетное время было задействовано 365 человек, 68 единицы техники и 18 плавсредств, 10 мотопомп", — прокомментировал ситуацию заместитель начальника областного департамента по ЧС подполковник Ерик Сарыбаев.





В населённых пунктах постоянно осуществляется патрулирование, мониторинг уровня воды.



