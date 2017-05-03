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В cенате предложили отобрать у Трампа телефон из-за твитов

3 мая 2017, 15:13

После встречи с Пенсом Коркер заявил, что у Трампа нужно изъять iPhone, а сообщения президента должны впредь проверять сотрудники Белого дома.

Председатель комитета по международным отношениям в cенате США Боб Коркер предложил отобрать у президента Дональда Трампа смартфон после его твитов о возможном "закрытии правительства", пишет Washington Examiner, передает РИА Новости.

Сенаторы выразили недовольство по поводу сообщения Трампа на ужине с вице-президентом Майком Пенсом. С точки зрения политиков, высказывание президента повредило поиску консенсуса как внутри Республиканской партии, так и между республиканцами и демократами.

После встречи с Пенсом Коркер заявил, что у Трампа нужно изъять iPhone, а сообщения президента должны впредь проверять сотрудники Белого дома.

Трамп написал твит о "закрытии правительства" после уступок республиканцев в конгрессе по проекту бюджета на 2017 год. Законодатели от двух ведущих партий договорились, что расходная часть бюджета составит приблизительно триллион долларов, в частности на 25 миллиардов будут увеличены расходы на оборону по сравнению с 2016 годом.

Фото © AP Photo / Matt Rourke

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