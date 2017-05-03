Порошенко подписал закон о присвоении звания "Герой Украины" иностранцам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий в исключительных случаях присваивать звание "Герой Украины" иностранцам, награжденным орденом Героев небесной сотни, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства,

Соответствующий закон был принят Верховной радой 13 апреля по инициативе президента. Звание Герой Украины является наивысшей государственной наградой для украинцев и не вручается иностранцам. Орден Героев небесной сотни был учрежден на Украине в 2014 году в честь жертв массовых беспорядков зимой того года. На данный момент орденом посмертно награждены три человека, двое из которых граждане Грузии, один — Белоруссии.





"Соответствующим законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека", — говорится в сообщении.