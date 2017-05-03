В Астане могут подписать документ о создании 4 зон безопасности в Сирии

В ходе переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане может быть подписан документ о создании четырех зон снижения напряженности в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.





Отмечается, что в случае подписания этого документа странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном — ожидается "прорыв". Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. В Астане в среду, 3 мая, начались переговоры по сирийскому урегулированию.



