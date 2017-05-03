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В Астане могут подписать документ о создании 4 зон безопасности в Сирии

3 мая 2017, 15:22

По некоторым данным, в Астане могут принять предложение России о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности.

В ходе переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане может быть подписан документ о создании четырех зон снижения напряженности в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что в случае подписания этого документа странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном — ожидается "прорыв". Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. В Астане в среду, 3 мая, начались переговоры по сирийскому урегулированию.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта re2ro.ru

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