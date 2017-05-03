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В Астане прошла генеральная репетиция военного парада

3 мая 2017, 15:23

Пешую колонну откроет сводная рота барабанщиков воспитанников школ «Жас улан».

Сегодня в Астане состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил РК, передает МИА «Казинформ».

В этом году в параде примут участие 5 тысяч человек, более 300 единиц военной и около 70 единиц летной техники. Пешую колонну откроет сводная рота барабанщиков воспитанников школ «Жас улан». Парадный строй продолжат служащие сухопутных войск, военно-морских сил, военнослужащие региональных командований, разведчики, пограничники, спецназовцы, женщины-военнослужащие, военные полицейские, миротворческая рота бригады «Казбриг», курсанты национальных военных вузов, воины Национальной и Республиканской гвардий. Впервые в параде примет участие сводное подразделение войск территориальной обороны.

Военная мощь будет представлена техникой от многотонных устройств до легких автомобилей высокой проходимости.

Среди них реактивные системы залпового огня с устрашающим названием «Смерч», танки, противотанковые ракетные комплексы, бронетранспортёры, самоходные минометы, квадроциклы, боевые багги, беспилотники, приборы по перехвату и подавлению всех видов связи, автомобили для перевозки людей и грузов, зенитные установки.

Дебютируют в параде отечественные бронированные колесные машины «Арлан», при массе 16 тонн они способны развивать скорость до 100 км в час. Следом состоится авиашоу. В небе появятся боевые вертолеты, самолеты военно-транспортной и фронтовой авиации.


Фото: today.kz

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