Фигурирующий в деле Бишимбаева стекольный завод получит нового подрядчика на неделе
3 мая 2017, 15:32
«Сегодня есть несколько подрядчиков, в том числе зарубежных», - сказал Болат Жамишев.
Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев сообщил, что стекольный завод в Кызылорде, фигурирующий в деле бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, может получить нового подрядчика для продолжения строительства в течение двух недель, сообщает МИА «Казинформ».
«Заемщик провел технический аудит и оценил тот объем работ, который остался невыполненным. Сейчас в «Orda Glass» назначен новый руководитель. На встрече он обещал, что в течение двух недель представит предложение по подрядчикам. Сегодня есть несколько подрядчиков, в том числе зарубежных. Технические вопросы обсуждается с тем, чтобы они более четко определились с объемом финансирования, который может быть предложен для выполнения этого объема. По истечении двух недель, я полагаю, что это решение состоится, и в этом случае строительство объекта продолжится», - рассказал Болат Жамишев на пресс-конференции в СЦК.
Как пояснил заместитель председателя правления БРК Думан Аубакиров, строительно-монтажные работы в настоящее время проводятся самим заемщиком. Отметим, строительство завода планировалось завершить в октябре текущего года.
Напомним, бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 1 млрд тенге при строительстве этого завода. Как сообщили в КНБ РК, в бытность еще председателем правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».
Фото: Sputnik / Максим Богодвид
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