Фигурирующий в деле Бишимбаева стекольный завод получит нового подрядчика на неделе

«Заемщик провел технический аудит и оценил тот объем работ, который остался невыполненным. Сейчас в «Orda Glass» назначен новый руководитель. На встрече он обещал, что в течение двух недель представит предложение по подрядчикам. Сегодня есть несколько подрядчиков, в том числе зарубежных. Технические вопросы обсуждается с тем, чтобы они более четко определились с объемом финансирования, который может быть предложен для выполнения этого объема. По истечении двух недель, я полагаю, что это решение состоится, и в этом случае строительство объекта продолжится», - рассказал Болат Жамишев на пресс-конференции в СЦК.



