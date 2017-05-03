Жамишев ответил на вопрос, работает ли БРК на нужды олигархов

«Банк Развития Казахстана» работает «не с олигархами, а с крупными казахстанскими предприятиями». Так председатель правления БРК Болат Жамишев ответил на пресс-конференции в Астане на вопрос журналиста: «Банк раскрыл информацию о финансируемых проектах. Среди заемщиков фигурируют крупные бизнесмены из казахстанского списка Форбс. Значит ли это, что БРК работает на нужды олигархов?».





Финансист отметил, что вопрос «сочный», и признался, что ожидал его услышать, «поскольку он в печати звучал».





«Так уж сложилось, что наша отрасль цветной металлургии представлена практически четырьмя предприятиями. Конечные бенефициары этих четырех предприятий – известные личности. Вся наша химическая отрасль представлена тоже практически четырьмя крупными предприятиями. Одно из них российское, которое меньше всего склоняется Вами, остальные тоже предприятия, у которых бенефициары – известные люди», - заметил глава БРК и далее задался вопросом: «Финансирование химической отрасли должно ли являться приоритетом Банка развития?». «Я думаю, да.





Если мы говорим о диверсификации нашей экономики, о необходимости того, чтобы упор делать на несырьевые предприятия, не развивать химию, когда мы имеем столько сырья для этой промышленности, наверное, неразумно. Поэтому ответ очень простой: да, банк финансирует крупные проекты. И при этом следует помнить, что за скобками поддержки всех отраслей экономики никто не остается, потому что «Банк Развития Казахстана» – один из институтов холдинга «Байтерек», - резюмировал Болат Жамишев.





Он сообщил, что в кредитном портфеле БРК находится 15 займов предприятиям квазигосударственного сектора. В то же время правительство Казахстана и холдинг «Байтерек» ставят задачу «уменьшать финансирование квазигосударственных предприятий, увеличивать долю финансирования частного сектора».





«Вот когда Вы зададите вопрос в следующий раз, почему же все-таки доля [финансирования квазигосударственного сектора] не уменьшается, будет вопрос в точку, поскольку мы должны это делать», - подчеркнул банкир. Что касается портфеля потенциальных проектов БРК, добавил он, то речь идет о предприятиях «с менее публичными бенефициарами».



