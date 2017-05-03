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За лечение мужчины с ужасающей опухолью взялись костанайские врачи

3 мая 2017, 15:38

Пока врачи точный диагноз не называют.

Александра Васильева из Аркалыка, страдающего из-за опухоли большого размера на лице, взяли под наблюдение лучшие онкологи области. Сейчас мужчина находится в Костанае, в паллиативном отделении областного онкодиспансера, пишет портал "Костанайские новости".

Заместитель главного врача областного онкодиспансера Муслим Наурзов точный диагноз не называет, бипосия даст ответ – злокачественная или доброкачественная опухоль. Врачи сделают все возможное. Однако ситуация запущена.

Ещё в 2014 году Александра направляли на обследование по квоте в Алматы, но он не поехал. Говорит, что не было средств на дорогу.

Фото: Самат Каримов/kstnews.kz

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