За лечение мужчины с ужасающей опухолью взялись костанайские врачи





Заместитель главного врача областного онкодиспансера Муслим Наурзов точный диагноз не называет, бипосия даст ответ – злокачественная или доброкачественная опухоль. Врачи сделают все возможное. Однако ситуация запущена.





Ещё в 2014 году Александра направляли на обследование по квоте в Алматы, но он не поехал. Говорит, что не было средств на дорогу.



