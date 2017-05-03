В ЮКО нет угрозы весенних паводков

В настоящее время для предупреждения паводковых вод на территории Шардаринского, Отырарского, Арысского районов и города Туркестана построены временные защитные дамбы протяженностью 4300 метров, выложены 44500 мешков, наполненные песком.

В Южно-Казахстанской области нет угрозы весенних паводков. Тем не менее, профилактические и подготовительные мероприятия должны строго контролироваться. Об этом было сказано акимом области Жансеитом Туймебаевым в ходе вертолетного облета Шардаринского водохранилища, Коксарайского контррегулятора и русла рек Сырдарья и Арыс, передает пресс-служба акима области.





Ознакомившись с состоянием водохранилищ и руслами рек, глава региона провел выездное совещание в Отырарском районе, на котором присутствовали акимы Шарадаринского, Отырарского районов, городов Туркестан и Арысь, а также руководители соответствующих сфер. На совещании были заслушаны отчеты о проводимых в регионе противопаводковых мероприятий.









В ходе совещания, глава региона обсудил представленные проекты и поручил тщательно выполнять все противопаводковые мероприятия, а также отметил, что для создания искусственных водоемов необходимо задействовать методы аэрокосмической съемки и привлечь ученых.





«В будущем, для недопущения наводнений и эффективного использования паводковых вод весеннего периода, поручаю акимам районов и городов, а также руководителям соответствующих учреждений внести конкретные предложения об использовании природных удобных оврагов в качестве соответствующих плотин и по их строительству», - сказал Ж.Туймебаев.









В настоящее время для предупреждения паводковых вод на территории Шардаринского, Отырарского, Арысского районов и города Туркестана построены временные защитные дамбы протяженностью 4300 метров, выложены 44500 мешков, наполненные песком. На эти работы были привлечены 400 человек местных исполнительных органов, 195 человек Департамента по ЧС, задействованы в общей сложности 72 единицы техники.





По словам руководителя департамента по Чрезвычайным ситуациям Нурболата Дербисова, приведены в готовность 467 человек, 60 единиц специальной техники, 10 плавательных средств.









Данные показатели рассчитаны Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами по прогнозу о поступлении в русло реки Сырдария от 1500- 2000 куб.метров воды в секунду со стороны Республики Узбекистан.





В результате масштабной работы, проведенной в области в течение 1,5 месяцев, не допущено подтопление населенных пунктов.





На заседании, где были обсуждены противопаводковые мероприятия, акимы районов ознакомили с проектами, которые предоставят возможность использовать наполненные воды реки Сырдария и контррегулятора Корксарай в направлении сельского хозяйства. В результате планируется увеличение орошаемых земель.









Стоит отметить, что 3 крупных рек Арысь, Келес и Бадам, а также 117 мелких рек берут свое начало с гор, и пройдя между населенными пунктами, вливаются в реку Сырдария.





Специалисты Департамента по Чрезвычайным ситуациям ежедневно берут информацию у РГП «Казгидромет», проводят непрерывный мониторинг весенних паводковых обстоятельств по области.



