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О публикации шаблона ФНО 016.00 «Уведомление о ввозе (вывозе) товаров»

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 28 апреля 2017 года произведена публикация шаблона формы налоговой отчётности 2017 года 016.00 «Уведомление о ввозе (вывозе) товаров».

Скачать обновление можно пройдя по ссылке: https://sono.com.kz/fno.html.


3 мая 2017, 13:32
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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