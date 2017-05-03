Голосовое управление Siri спасло жизнь тонущим рыбакам из Флориды
3 мая 2017, 15:42
В наше время технологии прочно срослись с обычной жизнью и помогают нам в решении простых бытовых ситуаций.
В случае с рыбаком из Флориды голосовое управление телефона от Apple спасло ему жизнь, пишет Life.ru.
Несмотря на то что Siri не всегда правильно понимает своего хозяина и, соответственно, делает не то, что нужно, в критический момент она сумела сделать всё лучшим способом.
Три рыбака, которые на лодке отплыли на 6,5 километра от побережья Ки Бискейн в штате Флорида, попали в бурные океанские воды и начали тонуть. Во время крушения лодки они пытались позвонить в службу спасения, но сенсорные телефоны не реагировали на мокрые пальцы тонущих мужчин. Тогда один из них прибегнул к голосовому управлению своим IPhone 7 и попросил Siri набрать 911.
Телефон, который был у них, частично водонепроницаемый, но он не реагировал на холодные и мокрые пальцы, поэтому они позвонили с помощью Siri - сержант Джеймс Барретт.
Практически сразу после звонка за терпящими бедствие мужчинами прилетел вертолёт со спасателями. Их доставили в ближайших полицейский участок для оказания первой помощи.
Юлия Зинченко
Фото с сайта s.appleinsider.ru
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