Mercedes представил две новых версии G-Class

Со 2 мая в Европе можно заказать две специальные версии модели – designo manufaktur Edition и Exclusive Edition.

Компания Mercedes-Benz добавила индивидуальности своему нестареющему внедорожнику G-Class. Со 2 мая в Европе можно заказать две специальные версии модели – designo manufaktur Edition и Exclusive Edition.





Программа персонализации designo manufaktur предлагается для «Гелендевагена» с конца 2015 года, но теперь различные опции объединили в пакет, который дает экономию примерно в 24%. «Дизайнерское» исполнение предлагается для модификаций G 350 d (3,0-литровый 245-сильный дизель V6, € 109,878.65) и G 500 (4,0-литровый 421-сильный бензиновый V8, € 121,683.45). Покупатели могут выбирать из трех цветов кузова – красного designo magma red, белого designo mystic white и черного obsidian black. При этом радиаторная решетка, 19-дюймовые диски, корпуса зеркал и молдинги во всех случаях выполнены в черном цвете. Салон отделан черной кожей nappa с красными вставками. Стандартное оснащение включает несколько пакетов опций, в которые входят особо комфортные кресла, стальные и хромовые элементы и многое другое.





Версия Exclusive Edition предложена для моделей Mercedes-AMG – G 63 (5,5-литровый 571-сильный V8, € 163,125.20) и G 65 (6,0-литровый 630-сильный V12, € 287,658.70). Внешне спортивные внедрожники отличаются от «младших братьев» по стальной защитной накладке под передним бамперам, 21-дюймовым дискам, кожуху для запасного колеса под цвет кузова и полосам AMG внизу задних дверей. В интерьере использованы двухцветная кожаная отделка с ромбовидным узором и карбоновые элементы. До покупателей спецверсии доберутся в сентябре.





Ранее в этом году «роскошное» подразделение Mercedes-Maybach превратило G-Class в эксклюзивный кабриолет, а в ближайшие месяцы стандартный внедорожник переживет самую радикальную модернизацию в своей истории.



