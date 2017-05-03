Названы самые опасные перекрестки в Астане

Согласно данным специалистов, больше всего ДТП в столице Казахстана происходило в пятницу.

Специалисты СК «Kompetenz» определили наиболее аварийные участки дорог и перекрестки Астаны, а также рассказали об самом опасном времени суток и дне недели на дорогах столицы, сообщает Zakon.kz





Лидером страшного рейтинга становится перекресток улицы Сакена Сейфуллина с улицей Шокана Валиханова. Это связано, прежде всего, с крайней загруженность перекрестка в связи с большим скоплением частного и общественного транспорта и пешеходов, пересекающих проезжую часть, по причине расположения вблизи нескольких рынков. Самой распространенной причиной на перекрестке является нарушение дистанции.





На втором месте аварийности находиться перекресток проспекта Сарыарка и проспекта Богенбай Батыра. На этом перекрестке причиной ДТП становиться не соблюдение правил дорожного движения пешеходами и игнорирование регулируемого пешеходного перехода.





Загруженность перекрестка связана с расположением поблизости Центра обслуживания населения.





Далее следует пересечение улицы Богенбай Батыра и проспекта Женис. Здесь основной причиной ДТП является нарушение правил обгона и маневрирования. Неблагоприятная аварийная обстановка складывается на проспектах Абая и Абылай-хан.





Самой распространенной причиной ДТП является нарушение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и ошибки при маневрировании.





Согласно данным специалистов, больше всего ДТП в столице Казахстана происходило в пятницу. По сравнению со средним значением аварийность в этот день недели выше на 11-15%. Самым опасным на дорогах является период с 17:30 до 20:00, а самое спокойное время - утром с 04:00 до 05:00. Объясняется это довольно просто, все спешат после довольно утомительного рабочего дня домой.





Фото: motor.kz











