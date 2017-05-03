В городе Кульсары закрыли подпольный детский сад
3 мая 2017, 16:08
О существовании этого учреждения не знали ни районный отдел образования, ни налоговики.
Прокуратура Жылыойского района Атырауской области закрыла один из мини-центров дошкольного образования в городе Кульсары, пишет "Ак Жайык".
Предприниматель с апреля прошлого года арендовал для мини-центра квартиру, там занимались 13 детей в возрасте 3-6 лет. Недавняя проверка выявила, что там не соблюдаются санитарные требования. Кроме того, оказалось, что о существовании этого учреждения не знали ни районный отдел образования, ни налоговики.
– Постановлением районного суда частный предприниматель, согласно ч. 1 ст. 463 КоАП РК («Занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления»), оштрафован на 53 025 тенге, – говорит старший прокурор Жылыойской районной прокуратуры Арман Айткалиев. – Работа мини-центра прекращена.
Фото: azh.kz
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