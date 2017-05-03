В городе Кульсары закрыли подпольный детский сад

О существовании этого учреждения не знали ни районный отдел образования, ни налоговики.

Прокуратура Жылыойского района Атырауской области закрыла один из мини-центров дошкольного образования в городе Кульсары , пишет , пишет "Ак Жайык"





Предприниматель с апреля прошлого года арендовал для мини-центра квартиру, там занимались 13 детей в возрасте 3-6 лет. Недавняя проверка выявила, что там не соблюдаются санитарные требования. Кроме того, оказалось, что о существовании этого учреждения не знали ни районный отдел образования, ни налоговики.





Работа мини-центра прекращена. – Постановлением районного суда частный предприниматель, согласно ч. 1 ст. 463 КоАП РК («Занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления»), оштрафован на 53 025 тенге, – говорит старший прокурор Жылыойской районной прокуратуры Арман Айткалиев. –



