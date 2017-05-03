Британия не хочет платить 100 млрд евро за "брексит"
3 мая 2017, 16:14
Великобритания заплатит, но только то, что предусмотрено юридически, а не "просто то, что хочет ЕС", заявил Дэвис.
Лондон не будет платить 100 млрд евро за "развод" с ЕС, заявил британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис, передает Русская служба BBC.
Великобритания заплатит, но только то, что предусмотрено юридически, а не "просто то, что хочет ЕС", заявил Дэвис.
Ранее в среду газета Financial Times на основе собственных расчетов сообщила, что счет за "брексит" подскочил с ранее озвученных 50-60 млрд евро до 100 млрд евро из-за ужесточения требований со стороны стран-членов союза.
Сумма может вырасти из-за требований Польши и Франции по уплате сельскохозяйственных субсидий странам ЕС. Кроме того, Германия может потребовать отчуждения британских долей в европейских активах: недвижимости, банковских депозитах и так далее.
Сумма в 100 млрд, о которой сообщила Financial Times, эквивалентна примерно 4% британского ВВП за 2016 год.
Рекомендации по о выходе Британии из ЕС со стороны объединения Мишелем Барнье. В документе не будет каких-либо финансовых требований.
ЕС настаивает на том, что Великобритания должна будет рассчитаться с Брюсселем по обязательствам, которые возникнут в результате ее членства в объединении в ближайшие годы, включая вклад в его единый бюджет.
Ранее пресса сообщала о тяжелой атмосфере на обеде британского премьер-министра Терезы Мэй и председятеля Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на прошлой неделе. По итогам Юнкер якобы сказал, что Мэй "живет в другой галактике", сообщали СМИ.
Британский премьер, в свою очередь, заявила, что Брюсселю будет "дьявольски трудно" вести с ней переговоры.
Фото PA
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