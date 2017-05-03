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В Египте привели в исполнение шесть смертных приговоров

3 мая 2017, 16:17

Все осужденные получили смертные приговоры за разные преступления, связанные с убийствами.

Шесть осужденных, приговоренных к смертной казни через повешение за убийства, были казнены в среду в тюрьме провинции Эль-Минья в Египте, сообщает интернет-портал египетской газеты "Аль-Масри аль-Яум", передает РИА Новости.

Все осужденные получили смертные приговоры за разные преступления, связанные с убийствами. Сообщается, что в числе казненных фигурирует 22-летний Раджаб Абдалла, который был приговорен к повешению за насилие и убийство в 2014 году четырехлетней девочки.

Издание уточнило, что осужденные были повешены на территории тюрьмы Эль-Миньи, в которой содержатся наиболее опасные преступники.

Маргарита Кислова
Фото © РИА Новости . Надим Зуауи

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