В Египте привели в исполнение шесть смертных приговоров
3 мая 2017, 16:17
Все осужденные получили смертные приговоры за разные преступления, связанные с убийствами.
Шесть осужденных, приговоренных к смертной казни через повешение за убийства, были казнены в среду в тюрьме провинции Эль-Минья в Египте, сообщает интернет-портал египетской газеты "Аль-Масри аль-Яум", передает РИА Новости.
Все осужденные получили смертные приговоры за разные преступления, связанные с убийствами. Сообщается, что в числе казненных фигурирует 22-летний Раджаб Абдалла, который был приговорен к повешению за насилие и убийство в 2014 году четырехлетней девочки.
Издание уточнило, что осужденные были повешены на территории тюрьмы Эль-Миньи, в которой содержатся наиболее опасные преступники.
Маргарита Кислова
Фото © РИА Новости . Надим Зуауи
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