На территории ядерного полигона в КНДР замечено возобновление активности
Об этом свидетельствуют снимки со спутников, заключили эксперты Института США и Кореи при американском университете Джона Хопкинса.
На территории крупнейшего в КНДР испытательного полигона ядерного оружия Пунгери отмечено возобновление активности северокорейских военных, передает NEWSru.com.
Об этом свидетельствуют снимки со спутников, заключили эксперты Института США и Кореи при американском университете Джона Хопкинса.
Их выводы опубликованы на сайте 38 North. Снимки были сделаны 19, 21 и 25 апреля. Как отмечают аналитики, на них видны группы военных в самых разных частях полигона.
При этом фотографии не позволяют определить, действительно ли на Пхунгери готовятся к испытанию ядерного оружия. Часть военных на снимках заняты не работой, а игрой в волейбол.
В прошлом месяце СМИ неоднократно сообщали о признаках активности на ядерном полигоне КНДР в районе деревни Пунгери. 24 апреля южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне сообщила, что на этом полигоне зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания.
Как сообщалось, эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест КНДР может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.
Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что подготовка к новому ядерному испытанию на полигоне Пунгери, вероятно, приостановлена и переведена в режим ожидания.
Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года. Это связано с ракетными испытаниями, которые продолжает регулярно проводить Северная Корея. Последний запуск был произведен в ночь на 5 апреля в направлении Японского моря: ракета пролетела около 60 километров, после чего упала в воду.
Фото Reuters
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