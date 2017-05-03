Какую погоду обещают синоптики на грядущие майские праздники

уже с 5 мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей, в отдельных районах возможен град, сообщает В начале периода, на востоке и юго-востоке, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивая погода, а на остальной территории ожидается погода без осадков, носообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.





В западных областях республики к концу периода температура понизится ночью от 7-17 до 2-12 тепла, днем от 20-28 до 10-18 тепла.





В северных и центральных областях в ночные часы ожидается колебание температуры от 1-6 тепла, местами 3 мороза до 5-13 тепла, днем от 10-20 до 17-25 тепла.





В южных регионах республики температура ночью будет постепенно повышаться от 5-15 до 10-18 тепла, лишь к концу периода ожидается небольшое понижение до 8-13 тепла, дневные температуры повысятся от 20-28 до 23-30 тепла.





На востоке Казахстана ожидается постепенное повышение температуры ночью от 1-6 мороза, местами 3 тепла до 8-18 тепла, к концу периода также небольшое понижение до 5-15 тепла, днем от 5-13 до 15-25 тепла.





Консультативный прогноз погоды по Астане на ближайшие трое суток :

на 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

на 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

на 6 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +17+19°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы на ближайшие трое суток :

на 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

на 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

на 6 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +26+28°С.



