Какую погоду обещают синоптики на грядущие майские праздники
3 мая 2017, 16:24
Прогноз погоды на 3-9 мая: грозы, град и пыльные бури.
В начале периода, на востоке и юго-востоке, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивая погода, а на остальной территории ожидается погода без осадков, но уже с 5 мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей, в отдельных районах возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.
В западных областях республики к концу периода температура понизится ночью от 7-17 до 2-12 тепла, днем от 20-28 до 10-18 тепла.
В северных и центральных областях в ночные часы ожидается колебание температуры от 1-6 тепла, местами 3 мороза до 5-13 тепла, днем от 10-20 до 17-25 тепла.
В южных регионах республики температура ночью будет постепенно повышаться от 5-15 до 10-18 тепла, лишь к концу периода ожидается небольшое понижение до 8-13 тепла, дневные температуры повысятся от 20-28 до 23-30 тепла.
На востоке Казахстана ожидается постепенное повышение температуры ночью от 1-6 мороза, местами 3 тепла до 8-18 тепла, к концу периода также небольшое понижение до 5-15 тепла, днем от 5-13 до 15-25 тепла.
Консультативный прогноз погоды по Астане на ближайшие трое суток:
на 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
на 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
на 6 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +17+19°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы на ближайшие трое суток:
на 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +21+23°С.
на 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +23+25°С.
на 6 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +26+28°С.
Фото: Вечерняя Москва
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