СМИ: сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане
3 мая 2017, 16:30
Сообщение телеканала "Аль-Джазира" о том, что вооруженная оппозиция покинула четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане, прокомментировал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
"Данная информация появилась в СМИ, но в настоящий момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Необходимо еще раз все проверить",- сообщил Жайнаков журналистам, ожидающим итоги переговоров в гостинице Rixos.
Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников, гарантов и наблюдателей прибыли в Астану —это представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, а также высокие представители Иордании, США и ООН.
Цель проходящей встречи — закрепление прогресса, достигнутого в предыдущих трех раундах переговоров.
Накануне, 2 мая, в Астане состоялась встреча военных экспертов, в которой, по словам пресс-секретаря МИД РК, принимали участи эксперты от стран-гарантов, а также эксперты ООН, в том числе директор службы, связанной с разминированием.
Переговоры по Сирии в столице Казахстана ранее прошли в три этапа — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч являлось мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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