Голый россиянин устроил скандал на звездном балу в Нью-Йорке
3 мая 2017, 16:32
Российский художник Фёдор Павлов-Андреевич устроил скандальный перформанс в Нью-Йорке.
Россиянин разделся и залез в прозрачный ящик, который привезли к Метрополитен-музею, где проходил благотворительный бал Института костюма Met Gala, передает телеканал НТВ.
Отметим, что в нем принимали участие многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Рианна, Ким Кардашьян, Кэти Перри, Серена Уильямс и многие другие.
Полиция попросила художника покинуть ящик, однако он ответил отказом. Тогда на место прибыли пожарные, которые вскрыли ящик, после чего Павлов был арестован.
Как сообщает NBC, россиянину грозит наказание за нарушение общественного порядка, преступное посягательство и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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