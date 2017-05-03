Голый россиянин устроил скандал на звездном балу в Нью-Йорке

Полиция попросила художника покинуть ящик, однако он ответил отказом. Тогда на место прибыли пожарные, которые вскрыли ящик, после чего Павлов был арестован.





Как сообщает NBC, россиянину грозит наказание за нарушение общественного порядка, преступное посягательство и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.