Поездка на Tesla станет дешевле билета на автобус

Райдшеринговая программа Tesla Network, анонсированная американским производителем электромобилей в прошлом году, начнет свою работу одновременно с появлением полноценного автопилота. Об этом глава «Теслы» Илон Маск рассказал во время конференции TED в Ванкувере.





По словам Маска, сервис совместного использования «Тесл» объединит все электрокары бренда в общий автономный парк. Разумеется, сдача машины в краткосрочную аренду не будет обязательным условием при покупке, но такую возможность предоставят всем. Владельцы смогут выбирать – делиться электромобилем только с членами семьи и друзьями, или же извлекать выгоду, одалживая его в качестве роботизированного такси.





В Tesla полагают, что переход на полностью автономное управление приведет к тому, что поездка в автомобиле будет стоить дешевле билета на автобус. В результате люди станут чаще использовать личный (но не свой личный) транспорт вместо общественного, машин на улицах станет больше и это приведет к росту пробок, с которыми, по идее, как раз и должен бороться автопилот. Именно для решения этой проблемы Маск создал The Boring Company – компанию, которая будет строить многоуровневые автомобильные тоннели. На все той же конференции TED он рассказал и показал, как машины будут перемещаться под землей на специальных платформах со скоростью в 200 км/ч.





Что касается полноценного автопилота, позволяющего уснуть в автомобиле, он появится у Tesla в течение двух лет. При этом уже в нынешнем году компания устроит демонстрационную поезду – электромобиль проедет Штаты от берега до берега – из Калифорнии в Нью-Йорк – управляемый только электроникой. Когда такие роботы выпустят на дороги общего пользования – зависит уже от законодателей.



