Мажилис одобрил поправки о здравоохранении и дорожном движении

Сегодня в Мажилисе под председательством Спикера Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание депутатов.

В первом чтении «добро» Мажилиса получили поправки по вопросам здравоохранения.

Новшества предусматривают пересмотр размеров взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования. Уточняется перечень лиц, за которых взносы в Фонд поступают от государства, а также перечень плательщиков взносов в Фонд.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, приобретают право на получение медицинской помощи как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами страны. Такая норма в законопроекте предусмотрена в соответствии с Договором о ЕАЭС.

Наряду с другими в проекте закона уточняется норма по праву граждан на медицинскую помощь в системе ОСМС в случае неуплаты отчислений или взносов.

Отметив важность нововведений, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на вопросах готовности информационной системы к внедрению медицинского страхования.

При этом Н.Нигматулин напомнил о неготовности госорганов к реализации нового порядка регистрации граждан в ЦОНах, которая наблюдалась в начале года. И во избежание прошлых ошибок подчеркнул необходимость предусмотреть все возможные риски.

- Все помнят, какой был ажиотаж и неразбериха… В этой связи, наверное, «Правительству для граждан», акиматам, совместно с Фондом социального медстрахования надо организовать работу так, чтобы все, в том числе наше население, были готовы к внедрению новой системы. И начать её надо с медработников, чтобы осенью иметь списки прикрепленных к медучреждениям граждан с их статусом в системе медстрахования, - сказал Н.Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, если этот организационный процесс растянется до января 2018 года, то это может опять грозить очередями в поликлиниках и недовольством граждан.

- Законопроект правильный. Нужна четкая его реализация. Регистрационный ажиотаж не должен повториться при внедрении системы медстрахования, - отметил Н.Нигматулин, обращаясь к разработчикам правительственного законопроекта.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Палата одобрила во втором чтении разработанные депутатами законодательные поправки в Закон «О дорожном движении».

Парламентариями предлагается, в частности, исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. Исключается также норма, запрещающая водителям авто стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями, ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры.

В ходе обсуждения внесены поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, установлен единый срок лишения права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

Согласно депутатским поправкам снижается размер административного штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Нанесенные на кузов транспортного средства аэрографические трехмерные рисунки не будут являться основанием для запрета на его эксплуатацию.

В соответствии с депутатскими поправками устанавливается норма о праве водителя проводить фото- и видеосъемку в случае, если транспортное средство остановлено должностным лицом, обладающим правом проверки документов водителя.

По депутатской инициативе исключается запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами и микроавтобусами.

Парламентариями предлагается увеличить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо цифр и букв.

Депутаты также внесли поправки, в соответствии с которыми право управления транспортным средством, утраченное в связи с истечением установленного срока действия водительского удостоверения, восстанавливается при условии прохождения повторного медицинского осмотра и без обязательной сдачи экзамена для проверки знаний правил дорожного движения.

В этот день «добро» депутатов получил и ратификационный законопроект - Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Действие Соглашения продлевается начиная с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

И сегодня на пленарном заседании Палата определила профильным комитетам сроки подготовки заключений по поступившим в Мажилис новым законопроектам. Это поправки в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан. В этом ряду и ратификационный акт - Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами ЕАЭС.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов. Их озвучили Ж.Ахметбеков, Ж.Дуйсебаев, М.Магеррамов, Т.Сыздыков, С.Каныбеков, М.Бопазов.