Призер Олимпийских игр возглавил сборную Казахстана по легкой атлетике

Григорий Егоров является бронзовым призером олимпийских игр 1988 года в Сеуле в прыжках с шестом. Также он неоднократно становился призером чемпионатов мира и Европы. Чемпион Азиатских игр 2002 года и победитель чемпионата Азии 2003 года.

Сборную Казахстана по легкой атлетике возглавил бронзовый призер олимпийских игр 1988 года в Сеуле в прыжках с шестом - Григорий Егоров, сообщает сообщает Zakon.kz





«Мое вступление в должность совпало с проведением Азиатского Гран-при, где наши легкоатлеты завоевали медали различного достоинства. Это позволяет нам надеяться на хорошее выступление на главном старте континента - чемпионате Азии, который пройдет в Индии в июле. Также нас порадовали ходоки, выигравшие серебряную медаль на чемпионате Азии по ходьбе. На азиатском континенте мы являемся легкоатлетической силой, но на мировом уровне в данный момент все наши надежды связаны с Ольгой Рыпаковой, которая может нас порадовать и завоевать медаль. Мы с командой, которая здесь собирается, постараемся приложить все усилия для того, чтобы вывести легкую атлетику на более высокий уровень. Чтобы под флагом Казахстана вы могли видеть не одного человека, а нескольких кто сможет подниматься на подиум соревнований любого уровня», - сказал Егоров.





Новый главный тренер успел провести с национальной командой учебно-тренировочный сбор в Турции. Спортсмены характеризуют Егорова, как квалифицированного, знающего спорт изнутри, грамотного специалиста, который поможет им подняться на новый уровень.



