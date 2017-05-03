Призер Олимпийских игр возглавил сборную Казахстана по легкой атлетике
3 мая 2017, 16:33
Григорий Егоров является бронзовым призером олимпийских игр 1988 года в Сеуле в прыжках с шестом. Также он неоднократно становился призером чемпионатов мира и Европы. Чемпион Азиатских игр 2002 года и победитель чемпионата Азии 2003 года.
Сборную Казахстана по легкой атлетике возглавил бронзовый призер олимпийских игр 1988 года в Сеуле в прыжках с шестом - Григорий Егоров, сообщает Zakon.kz.
«Мое вступление в должность совпало с проведением Азиатского Гран-при, где наши легкоатлеты завоевали медали различного достоинства. Это позволяет нам надеяться на хорошее выступление на главном старте континента - чемпионате Азии, который пройдет в Индии в июле. Также нас порадовали ходоки, выигравшие серебряную медаль на чемпионате Азии по ходьбе. На азиатском континенте мы являемся легкоатлетической силой, но на мировом уровне в данный момент все наши надежды связаны с Ольгой Рыпаковой, которая может нас порадовать и завоевать медаль. Мы с командой, которая здесь собирается, постараемся приложить все усилия для того, чтобы вывести легкую атлетику на более высокий уровень. Чтобы под флагом Казахстана вы могли видеть не одного человека, а нескольких кто сможет подниматься на подиум соревнований любого уровня», - сказал Егоров.
Новый главный тренер успел провести с национальной командой учебно-тренировочный сбор в Турции. Спортсмены характеризуют Егорова, как квалифицированного, знающего спорт изнутри, грамотного специалиста, который поможет им подняться на новый уровень.
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