В Акмолинской области проводят комплекс мер по защите населенных пунктов от паводков

В противопаводковых работах задействовано 220 человек, 27 единиц техники и 5 плавательных средств.

В целях недопущения возможного развития неблагоприятной паводковой обстановки в Акмолинской области проводится комплекс необходимых мер по инженерной защите населенных пунктов районов от чрезвычайных ситуаций весеннего периода. Об этом сообщает Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.





«В период с 1 по 2 мая текущего года в Целиноградском районе в селах Акмол, Жанажол, Талапкер, Тайтобе, Оразак, Отаутускен, Шалкар проводились работы по укреплению, укладке и наращиванию дамб. Для этой цели было использовано 6650 мешков инертного материала. Также в селах Аганас, Р. Кошкарбаева ведется переправа населения и доставка продуктов питания. Осуществляется мониторинг за уровнем реки Ишим», - рассказал Иманкулов.





В Атбасарском, Аршалынском, Астраханском и Сандыктауском районах Акмолинской области работает комиссия по обследованию, оценке и возмещению материального ущерба. Принимаются заявления от пострадавших жителей на возмещение ущерба, нанесенного водной стихией.





В противопаводковых работах задействовано 220 человек, 27 единиц техники и 5 плавательных средств подразделений Департамента по ЧС, Национальной гвардии, местных исполнительных органов и местной полицейской службы.



