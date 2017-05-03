В Алматинской области продолжают ликвидировать последствия подтопления
3 мая 2017, 16:41
Вода ушла с дачных участков.
ДЧС Алматинской области сообщил о проводимых аварийно-спасательных и неотложных работах на территории Карасайского района, передает Zakon.kz.
По состоянию на 12:00 часов 3 мая ТОО «КазГидроСпас» проводятся работы по очистке и дноуглублению русла реки Кыргаулды.
По уточненным данным оперативного штаба произошло подтопление 171 дачного участка (из них подтоплено 12 дачных домов), подтопление двора детского сада «Детский центр Бота», а также в селе Кыргауылды по ул.Таусамалы подтопило 20 дворовых участков (из них подтоплено 3 жилых дома). На данный момент основной поток воды пущен по руслу реки Кыргаулды, вода ушла с дачных участков, произведена откачка воды с жилых домов, на участках остается грязевая масса в общей сложности на территории 4 садоводческих обществ (ПКСТ «Аксай-19», «Полет-91», «Торпеда», «Труд-4»).
Акиматом Карасайского района 30 апреля был организован субботник по оказанию помощи по очистке дачных участков от грязекаменной массы.
В данное время по ул. 8, 10 линии проводятся работы по очистке русла реки Кыргауылды, задействованы 4 Камаза, 4 экскаватора, 1 погрузчик ТОО «КазГидроСпас».
Основными причинами жалоб владельцев дачных участков, являются очистка ило-грязевой массы с выгребных ям и септиков. В ведомстве напоминают, что в функции ДЧС Алматинской области не входит откачка выгребных ям и септиков. Основной задачей организации является недопущение гибели и травмирования людей.
Согласно статье 57, главы 11 Закона о Гражданской защите Республики Казахстан «Проведение мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры, жилья, оздоровлению окружающей среды, оказанию социально-реабилитационной помощи населению осуществляют в зависимости от характера и масштаба чрезвычайных ситуаций центральные и местные исполнительные органы в пределах своей компетенции».
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