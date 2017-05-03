В Астане пройдет благотворительная ярмарка «Поможем детям!»

Средства полученные в ходе акции будут направлены детям учреждения ЛА-155/4.

В Астане 10 мая состоится благотворительная ярмарка «Поможем детям!». Желающие помочь смогут купить свежую выпечку и кулинарные изделия лучших кондитеров в ресторане «Мельница» по адресу: г. Астана, проспект Туран № 31, с 10 до 17 часов.





Все средства полученные в ходе акции планируется направить на нужды малышей «Детского городка» учреждения ЛА-155/4 п. Жаугашты, Илийского района, Алматинской области.





Аниматоры и мультяшные герои выступят с интересной развлекательной программой для ваших детей.





Мы дарим праздник – вы дарите милосердие.





Добро пожаловать на ярмарку!