В Астане пройдет благотворительная ярмарка «Поможем детям!»
3 мая 2017, 16:46
Средства полученные в ходе акции будут направлены детям учреждения ЛА-155/4.
В Астане 10 мая состоится благотворительная ярмарка «Поможем детям!». Желающие помочь смогут купить свежую выпечку и кулинарные изделия лучших кондитеров в ресторане «Мельница» по адресу: г. Астана, проспект Туран № 31, с 10 до 17 часов.
Все средства полученные в ходе акции планируется направить на нужды малышей «Детского городка» учреждения ЛА-155/4 п. Жаугашты, Илийского района, Алматинской области.
Аниматоры и мультяшные герои выступят с интересной развлекательной программой для ваших детей.
Мы дарим праздник – вы дарите милосердие.
Добро пожаловать на ярмарку!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857072-969c33a9856ca9ee479341c9cf489ae9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...