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Бакытжан Сагинтаев провел очередное заседание Экспертного совета по конкурентоспособности

 

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Экспертного совета по конкурентоспособности.

В ходе заседания обсуждены предложения членов Совета по совершенствованию государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса и повышения конкурентоспособности сферы цифровых технологий.

В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства подчеркнул, что одной из стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны на уровне не менее 50%.

Свое видение по вопросу создания условий для развития негосударственного сектора экономики и устранения источников теневой экономики представил в ходе заседания Президент Группы Компаний «Alina» Е.Балфанбаев. В ходе дискуссий члены Совета также внесли ряд предложений по устранению барьеров, в том числе административных для ведения бизнеса в стране, расширению доступа к внешним и внутренним рынкам сбыта, к финансовым ресурсам и инфраструктуре.

По итогам заседания Премьер-Министр Б.Сагинтаев поручил Министру национальной экономики К.Сулейменову с учетом прозвучавших мнений представить к следующему заседанию свои предложения по устранению барьеров для развития бизнеса в стране.

 

3 мая 2017, 16:41
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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