В Астане 7 мая улицы по периметру площади «Қазақ Елі» будут перекрыты с 7:00 до 14:00

7 мая по случаю торжественного парада, посвященного 25-летию создания вооруженных сил РК, в Астане перекроют ряд дорог. Об этом сегодня рассказал заместитель командира специального батальона, подполковник полиции Мухтар Козыбаев, передает корреспондент Zakon.kz





«В связи с тем, что происходит подготовка проведения парада, а завтра будет генеральный прогон, будут перекрыты улицы по периметру площади «Қазақ Елі», то есть Сыганак – Кабанбай батыра, Сарайшик – Момыш-улы и Сарыколь по направлению к Кошкарбаева будет перекрываться полностью, в период времени с 9 утра до 14:00. Советую жителям города проехать на Левобережье по объезду, по улице Туран, и со стороны старого города, по улице Сары-арка» - сказал М. Козыбаев.





«7 мая официальное начало парада назначено на 11:00, то есть с 7 утра мы будем перекрывать движение по периметру площади, то есть также как сейчас. Перекрыты улицы будут до 14:00. После проведения парада движение во всех направлениях будет открыто» - констатировал он.





Татьяна Ковалева, Астана