Сохраняется опасность паводков в Кызылординской области

Для обеспечения безопасности и недопущения подтоплений населенных пунктов в Кызылординской области приведены в готовность 806 единиц техники, 1 вертолет и 2097 человек

Личный состав ДЧС Кызылординской области переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.





«На сегодняшний день на территорию Кызылординской области поступает 1400 куб.м/с воды, пропуск воды через Кызылординский гидроузел - 528 куб.м/с. Усилен контроль ежедневного мониторинга водохозяйственной обстановки. Кроме того, ведутся работы по укреплению дамбы. Только в Жалагашском районе общими силами уложено более 22 000 мешков с песком, по всей области - 59 000. Ежедневно сотрудники ДЧС проводят визуальный осмотр защитных дамб», - отметил Иманкулов.





Для обеспечения безопасности и недопущения подтоплений населенных пунктов в Кызылординской области приведены в готовность 806 единиц техники, 1 вертолет и 2097 человек. Для временного размещения населения подготовлены 96 приемно-эвакуационных пунктов и 82 сборно-эвакуационных пункта.





В ситуационном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области создан оперативный штаб. В круглосуточном режиме психологи предоставляют консультацию и психологическую помощь населению области по телефону «горячей линии» 8(724) 2-307154.



