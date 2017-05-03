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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

3 мая 2017, 16:56

Ожидается, что главы государств обсудят Сирию, "сверят часы" по актуальным международным вопросам, а также переговорят по поводу химического оружия.

Российский президент Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи, передает Life.ru.

Президент РФ отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются в полной мере.

— Хорошо, что есть возможность в рабочем режиме встретиться переговорить по ключевым вопросам двусторонних отношений и по международной повестки дня, включая такие острые. Сам факт такого режима работы говорит, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, статус и в полном формате восстанавливаются, — отметил глава российского государства.

Эрдоган также рад, что существует возможность обсудить отношения РФ и Турции в двустороннем формате.

Фото: ©L!FE/Алексей Голенищев

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