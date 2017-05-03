В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются в полной мере.





— Хорошо, что есть возможность в рабочем режиме встретиться переговорить по ключевым вопросам двусторонних отношений и по международной повестки дня, включая такие острые. Сам факт такого режима работы говорит, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, статус и в полном формате восстанавливаются, — отметил глава российского государства.





Эрдоган также рад, что существует возможность обсудить отношения РФ и Турции в двустороннем формате.