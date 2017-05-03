В Алматы нетрезвый водитель напал на полицейского

В Алматы пьяный 31-летний мужчина напал на полицейского





Видео с инцидентом появилось в Интернете. В ДВД города рассказали подробности.





Произошло это 1 мая рано утром. Экипаж "Буран" на ул. Жарокова, в районе пересечения с пр.Абая, заметил автомобиль Toyota Camry, водитель которого ехал с превышением скорости. Полицейские потребовали остановиться, но водитель не подчинился. Машину удалось блокировать на ул.Шевченко. Водитель Toyota сдал назад и врезался в стоявшую сзади Mitsubishi Montero.





- Попытка скрыться не увенчалась успехом. Водителя остановили, от него шел запах алкоголя. При процедуре оформления нарушения он вел себя агрессивно, угрожал физической расправой, увольнениями. И набросился на сотрудника полиции, ударил его, - рассказали в полиции Алматы.





На агрессивного водителя надели наручники и доставили для прохождения медосвидетельствования в наркодиспансер. Водитель отказался от этой процедуры. По факту управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения в его отношении был составлен административный протокол. Отказ не освобождает от ответственности.





- По факту нападения на сотрудника полиции проводится досудебное расследование по ст.380 ч.1 в Следственном отделе УВД Алмалинского района. Нарушитель был сразу водворен в ИВС. В ближайшее время для избрания меры пресечения на период досудебного расследования будет представлен суду, - добавили в ДВД.



