В Алматы нетрезвый водитель напал на полицейского
3 мая 2017, 17:09
Мужчина задержан.
В Алматы пьяный 31-летний мужчина напал на полицейского, передает Zakon.kz.
Видео с инцидентом появилось в Интернете. В ДВД города рассказали подробности.
Произошло это 1 мая рано утром. Экипаж "Буран" на ул. Жарокова, в районе пересечения с пр.Абая, заметил автомобиль Toyota Camry, водитель которого ехал с превышением скорости. Полицейские потребовали остановиться, но водитель не подчинился. Машину удалось блокировать на ул.Шевченко. Водитель Toyota сдал назад и врезался в стоявшую сзади Mitsubishi Montero.
- Попытка скрыться не увенчалась успехом. Водителя остановили, от него шел запах алкоголя. При процедуре оформления нарушения он вел себя агрессивно, угрожал физической расправой, увольнениями. И набросился на сотрудника полиции, ударил его, - рассказали в полиции Алматы.
На агрессивного водителя надели наручники и доставили для прохождения медосвидетельствования в наркодиспансер. Водитель отказался от этой процедуры. По факту управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения в его отношении был составлен административный протокол. Отказ не освобождает от ответственности.
- По факту нападения на сотрудника полиции проводится досудебное расследование по ст.380 ч.1 в Следственном отделе УВД Алмалинского района. Нарушитель был сразу водворен в ИВС. В ближайшее время для избрания меры пресечения на период досудебного расследования будет представлен суду, - добавили в ДВД.
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